La Comisión Nacional Anticorrupción critica “la nueva política” de Noboa

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) se pronunció sobre el discurso que dio el presidente Daniel Noboa en su acto de posesión, en la Asamblea Nacional.

“El nuevo gobierno, en sus iniciales alocuciones, omitió referirse sobre la lucha anticorrupción y, de manera general, sobre sus políticas públicas en esa materia”, indicó la agrupación de la sociedad civil, al referirse al pacto entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el gobierno, sobre el que hay rumores que incluye allanar el camino desde lo judicial para el retorno de Rafael Correa, prófugo por corrupción.

“La llamada nueva política y la gobernabilidad, no pueden instituirse como un mecanismo que, directa o indirectamente, favorezcan la impunidad”.

Noboa, en su discurso de investidura no delineó sus políticas de gobierno. Habló ocho minutos en los que resaltó dos ideas: el “nuevo esquema” de hacer política y su política de no confrontación. “Aquellos que ven la política como una realidad de extremos y revanchas no tendrán el respaldo popular”. Y agregó: “Como lo dije durante toda la campaña, no soy un antinada, soy un pro Ecuador”.

Para el organismo de la sociedad civil, que fue perseguido durante el gobierno de Rafael Correa, incluso el entonces contralor Carlos Pólit impulsó una demanda por calumnia, el hecho de que el nuevo presidente no hable de la lucha contra la corrupción genera dudas sobre los valores que defenderá Noboa. Él solo ha dicho que es un “joven de acción” con una “visión renovada”.

