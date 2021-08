La Comisión de Fiscalización calificó los dos pedidos de juicio político a Freddy Carrión

El siguiente en la fila. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional conoció el siguiente proceso de interpelación en este caso en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión. La mesa legislativa sesionó hoy, 10 de agosto de 2021, para conocer los dos pedidos previamente calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Previo a la aprobación del orden del día, los legisladores se solidarizaron con su par Soledad Diab del Partido Social Cristiano por expresiones en su contra por parte de un asesor de uno del legislador Bruno Segovia.

Por unanimidad esta Comisión aprobó la unificación del proceso de #juiciopolítico a #FreddyCarrión, por cuanto existe acumulación de dos solicitudes de juicio, de los asambleístas @Ricardo_Vanegas y @yesguamani pic.twitter.com/asNRvYoBN0 — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) August 10, 2021

A la par, los asambleístas del bloque de Unión por la Esperanza intentaron colar en el debate el represamiento del juicio político en contra del exministro de Economía, Richard Martínez. Insistieron en que este fue presentado primero que el proceso contra Carrión y que este debería ser tratado. No obstante, los legisladores les recordaron a sus pares correístas que la interpelación contra Martínez aún no cuenta con la calificación del CAL, por lo que no pueden avocar conocimiento de la misma. Se acordó que remitirán un oficio a la Presidencia de la Asamblea para conocer el estado del proceso y pedir que no se represe su trámite.

Una vez zanjado este tema. Se aprobó el orden del día y se procedió a calificar el primer pedido de juicio político, el presentado por el asambleísta Ricardo Vanegas. Contó con el voto unánime de la mesa. Roberto Cuero, al momento de razonar su voto, insistió en que apoya el juicio, pero no quiere que se quede en la impunidad la interpelación en contra de Martínez. Inmediatamente se procedió a votar por el segundo pedido de juicio auspiciado por la legisladora Yeseña Guamaní. También contó con el voto de los nueve legisladores y el sufragio razonado de Comps Cordóva que fue por la misma ruta que la de Cuero.

Una vez calificados, la legisladora Ana Belén Cordero mocionó unificar ambos procesos ya que se tratan de la misma persona y bajo acusaciones similares. También fue aprobado.

De esta forma inicia la interpelación al defensor del Pueblo que actualmente está detenido e investigado por el presunto delito de abuso sexual. Las acusaciones de ambos legisladores van por el lado de el presunto incumplimiento de funciones, además por irrespetar el toque de queda al asistir a una reunión en que habría sido agredida sexualmente una mujer.