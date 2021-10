Un intento de revivirlo. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se dividió entre quienes consideran que el juicio político al exministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, debe archivarse porque el plazo legal ya concluyó, y otros quienes consideran que el periodo legal se cumplió y que debe iniciar la interpelación.

Dos mociones para pasar la página fueron presentadas y ninguna obtuvo los votos necesarios para ser aprobada. La primera por el legislador Pedro Velasco quien propuso se archive los cinco pedidos de interpelación y que la mesa deslinda la responsabilidad. Solo cuatro de los nueve voluntades estuvieron a favor de la moción. Un segunda moción fue presentada por la asambleísta María Gabriela Molina en el sentido de que sea el pleno de la Asamblea el que decida si la mesa está dentro del término legal para su sustanciación. También obtuvo solo cuatro votos a favor.

La sesión fue suspendida con la promesa de que volverían a reunirse para buscar una salida a este discrepancia sobre el futuro de la interpelación a Martínez.

El legislador Juan Cristóbal Lloret, interpelante del exministro, interpretando la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, considera que el proceso inició dentro del plazo legal antes de que se cumpla el año luego de la renuncia de Martínez. El 17 de abril de 2020 fue presentado el pedido y el 21 de septiembre del mismo año fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, por lo que a criterio de Lloret el proceso ya arrancó antes de que se cumpla el año.

Hay que entender el enjuiciamiento político como un proceso que se sigue. En la Ley de la Función Legislativa hay una diferenciación entre enjuiciamiento político y juicio político, este último es el acto en el pleno de la Asamblea, pero el enjuiciamiento abarca una serie de fases e inicia con la presentación. Este proceso arrancó el 17 de abril de 2020 y para todos es conocido que para la fecha era ministro en funciones. Juan Cristóbal Lloret, legislador interpelante.

El legislador y miembro de la comisión, Pedro Velasco, discrepa con Lloret y cree que el proceso ya no se enmarca en el plazo legal. Arremetió contra la Presidencia de la Asamblea que remitió luego de cinco meses y de cinco insistencias remitió el expediente del juicio en contra de Martínez. "La Comisión ya lleva cinco meses en funciones y por qué un documento se lo tiene guardado para luego de cinco meses se lo envíe para que vean que hacen... hemos pasado el año que nos faculta la ley".

El presidente de la mesa, Fernando Villavicencio, se sumó a lo dicho por Velasco y descargó el peso de la responsabilidad del eventual archivo del proceso sobre la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. "Es importante recalcar lo siguiente, el Consejo de Administración Legislativa califica el juicio político a René Ortiz y pocas horas después remiten el expediente y no remiten el expediente del juicio a Richard Martínez. Es decir, la responsabilidad total es de la presidenta de la Legislatura. Esta comisión no va a cargar y no tiene que asumir esa responsabilidad. El pleno debería observar el comportamiento de la presidenta de haberse guardado por cinco meses ese expediente".