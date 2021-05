La Comisión de Ética se inaugura recomendando la destitución de Fabricio Villamar

La Comisión de Ética de la Asamblea Nacional (AN) aprobó este 5 de mayo de 2021, por unanimidad, un informe que recomienda la destitución del asambleísta del movimiento Ahora, Fabricio Villamar.

Al legislador se le investiga por presuntas irregularidades en la obtención de un carné de discapacidad y haber utilizado este documento para compra un vehículo con beneficios tributarios.

El presidente de la Comisión, Fernando Callejas, le dijo a EXPRESO que una vez que el informe sea presentado ante el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, corren cinco días de plazo para que convoque al pleno para resolver sobre este tema.

“Hicimos un amplio análisis, se cumplió todo el proceso de receptación de pruebas del asambleísta denunciante (Rodrigo Collaguazo) y del denunciado. También, requerimos información a diferentes instituciones y en el Ministerio de Salud se confirmó lo que ya se había señalado en la Comisión de Salud: tres carnés entregados a asambleístas no tienen problema; el entregado al asambleísta Villamar tiene inconsistencias”, dijo Callejas.

La Fiscalía también abrió un expediente por el caso de los carnés de discapacidad con posibles irregularidades. Hasta el momento se han ejecutado más de 40 diligencias que también fueron tomadas en cuenta por la Comisión de Ética.

Este es el primer caso analizado por esta instancia legislativa desde que quedó conformada en diciembre de 2021. Callejas espera que se trate su sugerencia hasta el 11 de mayo próximo, cuando se desarrolle el último pleno de actual periodo legislativo.

“Esta es la primera acción contra un asambleísta por denuncia presentada y la única, porque no podemos actuar de oficio. Como presidente del Comité solicité al presidente de la Asamblea que me enviara, nada más para conocimiento, otras denuncias que se habrían presentado anteriormente pero no se me envió ninguna información”, señaló Callejas.

Consultado por este Diario, el asambleísta Villamar dijo que solicitó a Callejas el documento con la resolución adoptada, pero que le fue negado bajo el argumento de que la ley dispone enviarlo al presidente de la Asamblea. “No tengo idea del contenido”, señaló Villamar.