En análisis. La Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Guayas, debate si continuará o no integrando la veeduría al concurso de renovación de las autoridades del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Según el coordinador de la comisión, Ricardo Ramírez, nombraron a dos veedores como delegados, pero que nunca pudieron actuar como tal porque las carpetas de los aspirantes fueron trasladadas a Quito. Es por ello que desistieron de participar. Alegan que no pueden realizar una observación ciudadana si no pueden estar presentes en todas las fases del proceso.

Ramírez informó que el director general del Seguro Social, Miguel Ángel Loja, envió hoy, 28 de enero de 2020, una carta a la comisión pidiendo que no se retire de la veeduría ciudadana. Además, según el coordinador, el funcionario reconoció que fue una falla trasladar esa fase del proceso a Quito, pero que están dispuestos a que el resto del concurso se realice en Guayaquil, ciudad sede del hospital, que ha sido señalado por el desabastecimiento de medicamentos y presuntas irregularidades en la compra de insumos. Antes de finalizar febrero se espera un informe completo del Seguro Social sobre la situación en el Teodoro Maldonado Carbo.

Tenemos que analizar el oficio recibido y tomaremos una decisión... Las cosas en el (hospital) Teodoro Maldonado Carbo, en lo sustancial, no han cambiado.

Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Anticorrupción, capítulo Guayas.

Y como muestra de que las cosas no han cambiado, Ramírez leyó una denuncia presentada por una funcionaria del hospital con fecha 21 de diciembre pasado, y en la que relata que una "persona ajena al hospital" ingresó al área de Presupuesto y Contabilidad identificándose como asesora de la Tesorería y de la Coordinación Financiera del mismo centro de salud para revisar procesos de subastas inversar y convenios de pago. La denunciante se negó a poner el sello para proceder a las adquisiciones por lo que, siguió relatando Ramírez, fue la titular de las áreas antes mencionadas a increpar a la funcionaria para que ponga los sellos bajo la amenaza de despedirla si no lo hacía. "La comunicación está en manos de las autoridades del Seguro Social... Lo que se corrobora es que en el Teodoro Maldonado siguen actuando personas ajenas a la institución".

El coordinador criticó la última inspección del gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart; y del presidente del directorio del Seguro Social, Paúl Granda, al hospital con la intención de poner orden en el mismo. Le parece contradictorio que el delegado del presidente Lenín Moreno en la provincia intente poner orden en el centro de salud cuyas cabezas también fueron puestas, según dijo, por delegados del primer mandatario.

Anunció que el 30 de enero próximo, la comisión tendrá una reunión con la autoridad regional de la Contraloría General del Estado para entregar información sobre un presunto nuevo caso de corrupción: la construcción de la Unidad Médica del Seguro Social Tarqui - Norte de Guayaquil. En esta construcción, ubicada en la ciudadela Martha de Roldós, según Ramírez, existe una parte que está inconclusa y que está cubierta con una gigantografía. Está pagada en su totalidad al constructor, pero no ha sido terminada.

La denuncia está puesta y no hay sancionados porque según las personas que nos entregan la denuncia, los implicados tenían relaciones con personas del Gobierno anterior, incluso con un exgobernador de la provincia que les daba protección.

Ricardo Ramírez, coordinador de la Comisión Anticorrupción, capítulo Guayas.

La comisión aprovechará esta cita con la delegada de la Contraloría para pedir información sobre los otros casos denunciados y que se quedan en informes borrador y de esa etapa no avanzan.