Comerciante de Salinas fue asesinado por negarse a supuesto pago de ‘vacuna’

El negarse a pagar la ‘vacuna’ sería la causa del asesinato de Alberto Soriano Plúas, un próspero comerciante de pescados y mariscos del puerto de Santa Rosa, jurisdicción de Salinas, provincia de Santa Elena. El crimen ocurrió la tarde del sábado, en un restaurante al pie de la playa, donde almorzaba.

“Él se había cansado de tanta extorsión de esos malditos pillos que no nos dejan en paz. Sin duda que en represalia a no querer seguir dándole más dinero es que lo mataron”, comentó en voz baja otro de los comerciantes que prefirió no identificarse.

En el citado puerto peninsular todos apreciaban al comerciante de 43 años, a quien le iba muy bien en su negocio. Los artesanos le vendían la pesca y este las llevaba a los mercados de Guayaquil y otras ciudades de la Sierra.

El ahora occiso no tenía antecedentes penales, ni procesos judiciales, quienes lo conocieron indicaron que no tenía enemigos, por el contrario, siempre fue muy amiguero. Los agentes que investigan el caso revisaron los videos de las cámaras de videovigilancia del sitio y se espera pronto localizar a los asesinos.

En este sitio, donde almorzaba, fue asesinado Alberto Soriano. Joffre Lino

Alberto en su juventud fue animador de fiestas, laboró en discomóviles de La Libertad, trabajo que en sus ratos libres lo ejercían, “ahora como estaba dedicado al comercio muy poco animaba eventos, pero cuando tenía un tiempo libre cogía el micrófono para ponerle alegría a los bailes”, señaló un discjokey.

La víctima dejó a tres pequeños huérfanos. Sus familiares no encuentran consuelo ante el hecho. Los allegados pidieron justicia y que se encuentre a los culpables de haber destrozado a una familia trabajadora.

Con la muerte de Soriano, Santa Elena alcanzó 150 personas asesinadas al estilo sicariato en lo que va del 2023, la cifra más alta de homicidios de los últimos tres años.

