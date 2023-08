La Policía Nacional considera que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin político en el norte de Quito, "es un hecho atroz que ha consternado a todo el país y a nuestra Institución. La Policía Nacional lamenta profundamente este crimen y es la más interesada en que salga a la luz toda la verdad".

El comandante de la institución, Fausto Salinas en un comunicado difundido este jueves 17 de agosto de 2023, señaló que cuando se hizo pública la noticia, de forma inmediata ordenó la elaboración de un informe técnico que dé respuestas a la sociedad ecuatoriana. "Mi obligación e interés como Comandante General es dar con los responsables intelectuales y materiales de este crimen, y que se transparente la actuación de la Policía Nacional en la protección del candidato presidencial".

Anunció que, de acuerdo al resultado del Informe, se tomarán las acciones de competencia de la Policía y se dará a conocer a las autoridades competentes. Además informó que ha dispuesto el inicio de un proceso administrativo interno. "La transparencia va a primar. Sobre este crimen político, hay una investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado. Creemos en la verdad procesal y hacemos lo que nos corresponde, de acuerdo a la Constitución y a la Ley, para que brille la luz de la justicia".

A la opinión pública

🔽 pic.twitter.com/W9hiZ2tXnf — GraD. Fausto Salinas Samaniego (@CmdtPoliciaEc) August 17, 2023

Respondió así a los cuestionamientos formulados por el recién calificado candidato en reemplazo de Villavicencio, el periodista Christian Zurita, quien en declaraciones públicas hizo varias acusaciones relacionadas con la actuación del oficial.

Zurita apuntó los señalamientos a al menos dos temas: que la Policía sabía todo, "sino cómo es que cogen a los gatilleros pocos minutos después del asesinato" y cuestionó a Salinas por supuestamente haber mentido sobre el protocolo de seguridad que se preparó para el evento al que acudió Villavicencio el día que fue asesinado.

Pero el comandante pidió de manera cordial que contraste la información antes de hacerla pública. "Lo niego rotundamente. Si el candidato conoce de algún miembro de la Policía Nacional que haya ejecutado esa acción en nombre del Comandante General, le solicito se me haga llegar esta información para abrir la causa administrativa correspondiente". Agregó que al candidato asesinado siempre le guardó respeto y consideración, "he valorado su trabajo periodístico y no sería capaz de ejecutar esas infundadas afirmaciones. En estos momentos, los ecuatorianos debemos estar unidos contra el crimen organizado, sin divisiones, ni ataques, menos todavía llevar a la Policía Nacional, una institución técnica, al ámbito político".

Salinas respondió que son respetuosos del proceso, por lo cual, también son prudentes en las declaraciones públicas, para no entorpecer el caso. "Estamos realizando una serie de acciones para encontrar a los culpables de tan vil asesinato como primera respuesta, se articularon todas las capacidades de las unidades de Inteligencia e Investigación, para con base en hechos ciertos y no especulaciones, encontrar elementos vinculantes de los autores materiales".

Mencionó que todos los indicios fueron entregados a la justicia y consecuencia de ello son la instrucción fiscal y la detención de seis extranjeros. Ofreció que las unidades bajo la dirección de la Fiscalía seguirán cumpliendo con sus competencias para entregar a la justicia a los autores intelectuales y sus motivaciones.

Tras el asesinato de Villavicencio varias son las hipótesis que se han lanzado con relación a lo que pudo haber ocurrido. Actores políticos y los propios miembros de la Policía que lo custodiaban, están entre los señalados por parte de simpatizantes y coidearios del fallecido.