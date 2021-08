Colegio de Médicos de Pichincha: "Es necesaria una recuperación educativa"

En el mes de septiembre, el Ministerio de Salud, llegará a la meta del plan de vacunación de Presidencia: 9 millones de ecuatorianos vacunados contra la Covid-19. Con ello, más la reducción de requerimientos de camas en las Unidades de Cuidados Intensivos, según indicó el presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez, en rueda de prensa, el país tiene las bases suficientes para retornar a las clases presenciales.

Ya lo había anunciado el pasado 20 de agosto la Ministra de Salud, María Brown, que para el próximo 1 de septiembre, 1.533 unidades educativas, entre la Sierra y la Amazonía, retornan a clases presenciales. Acudirán 112.269 alumnos, de manera voluntaria.

Aunque ya hay un protocolo establecido desde las autoridades de Salud y ante la duda de miles de padres de familia de si enviar o no a sus hijos a la escuela, el Colegio de médicos, en voz de su máximo representante respaldó el regreso presencial a clases con varios argumentos y una serie de recomendaciones, entre esas que "las medidas de bioseguridad deben ser socializadas esta semana".

"No solo hay que hablar de la recuperación económica, sino también de una recuperación educativa", enfatizó Álvarez, quien añadió que es importante que exista una equidad entre la educación de niños de escuelas públicas y privadas. "En el país existe una inequidad en el proceso de educación. Miles de niños no acceden a clases porque sus padres no tienen cómo ingresar a ellas, a falta de un celular o computadora", mencionó.

También destacó que aunque una forma de proteger del Covid a los niños es mantenerlos encerrados en casa, otra manera de contribuir a su desarrollo educativo era darle la oportunidad de correlacionarse con sus pares y el mejor escenario es la escuela.

No obstante, detalló la necesidad de mantener claro las medidas de cuidado. "La variante Delta es comunitaria. Tenemos que tener protocolos estrictos de bioseguridad". "No somos partidarios de la desinfección de la ropa. Eso es un engaño", añadió.

Hizo énfasis en una preparación a los niños de respetar el distanciamiento físico, en el uso de la mascarilla, en no compartir utensilios, ni material de estudio. Enseñarles a evitar tocarse los ojos, la cara, a no saludar con beso o abrazarse. En enseñarles el uso de baños y como ingresan y salen de la institución. "Hay que socializar las medidas de higiene que se han tomado en el establecimiento. Eso nos ayudará a recuperar la confianza", detalló.

Además, advirtió que los directivos deben avisar de la sintomatología de los estudiantes si presentan alguna y recordó que el buen resultado del plan piloto es un trabajo en conjunto con los familiares del niño.

Que el resultado de este regreso presencial a clases se podrá medir en tres meses, mencionó. Y que de que puede haber casos de contagio, puede haber, pero que "trabajamos para que estos sean mínimos".