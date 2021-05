El COE analiza este martes si dan paso a las serenatas por el Día de la Madre

La plenaria del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional analizará este 4 de mayo las propuestas de varios gremios y del Ministerio de Cultura para que artistas puedan trabajar durante el Día de la Madre que se celebra este domingo 9 de mayo.

Así lo aseguró el presidente del COE, Juan Zapata, a este Diario. “Hay unos pedidos que vamos a tratar mañana (martes) de varios gremios de artistas, del Ministerio de Cultura, y la plenaria decidirá si autorizan con protocolos, por eso no me anticipo. Pero eso sí, todo deberá ser en la parte externa, obviamente, no adentro”, aseguró.

Zapata explicó que, hasta una nueva decisión, la policía está autorizada a entrar a los domicilios en los que ese día se estén realizando reuniones y fiestas familiares por el Día de la Madre. “El toque de queda y el estado de excepción es hasta el 20 de mayo y la policía, si es que hay una fiesta puede entrar, obviamente primero es el diálogo y luego está autorizado a dispersar, no a detener, la fiesta”, mencionó.

El análisis radica también, dice el presidente del COE, si familiares podrán o no estar presentes en las serenatas a las mamás. “Mañana vamos a ver cómo se presenta el protocolo”. La plenaria podrá aceptar o no las propuestas.

Previo a referirse al tema, Zapata también dio un balance sobre las cifras del feriado y del segundo fin de semana con toque de queda en el que, aseguró, se han cumplido en mayor parte las medidas de restricción.

“Con norma ordinaria teníamos, del lunes al viernes, 1.688 aglomeraciones y ahora hubo 1.123, con una reducción del 33 %; en cuanto a fiestas había 796 y ahora 618, una reducción del 22 %. En los días ordinarios toda la tendencia es a la baja, en los fines de semana la movilidad es mayor”.

No se cumple el teletrabajo

El presidente del COE señaló que durante esta semana han recibido 121 alertas por incumplimiento por teletrabajo, que es obligatorio para el sector público y privado.

“Estamos haciendo una coordinación con el Ministerio de Trabajo y se envían a los inspectores. El 79 % de estas denuncias están en la provincia de Pichincha”, dijo.

Durante la semana, en redes sociales hubo un sinnúmero de quejas y reclamos por la falta de cumplimiento a la disposición con la que desde el principio se generó confusión. Trabajo envió un comunicado asegurando que era de cumplimiento obligatorio.