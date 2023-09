Los coches bomba en Quito, un mensaje para el Gobierno

“Creemos que el origen de los atentados es contra el SNAI (Servicio de Atención a Privados de Libertad)”, así señaló el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, en rueda de prensa sobre los dos atentados terroristas que ocurrieron durante la noche del miércoles y mañana de este jueves 31 de agosto de 2023.

En términos generales las autoridades siguen investigando y señalaron que “la prevención se está ejecutando porque se han retirado más de 32.000 explosivos en manos de criminales” en lo que va de 2023, pero agregó que lo primero que hay que hacer es “proteger al más vulnerable, en este caso al SNAI”.

Con ello expuso que de las primeras líneas de investigación se ha identificado que los ataques dados “no son contra la población” pero también enfatizó que los hechos están enfocados para “generar pánico, terror y miedo” y que una muestra de ello es lo que ya ha pasado en Guayaquil, Durán y Esmeraldas, resaltó el ministro del Interior, Juan Zapata.

Ecuatorianos:



Las medidas que hemos tomado, en especial, en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado. Pero estamos firmes y no vamos a retroceder en el objetivo de capturar a peligrosos… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 31, 2023

No obstante, insistieron en que no pueden dar más detalles de los trabajos preventivos y de inteligencia que se desarrollan para evitar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir. Dijero que por cuestiones de seguridad, pero a la vez; no descartaron nuevos eventos.

Daniel Pontón, experto en seguridad, resalta que lo ocurrido en la capital es “algo que se veía venir” porque “la violencia se emula y por lo tanto se traslada” y que los grupos delincuenciales conocen de las debilidades de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas (FF.AA.) y demás entidades que colaboran en el área de la seguridad.

“Sí, son grupos criminales que buscan infundir terror, pero se pueden venir cosas peores. La gente en Quito vive en pánico desde hace rato y la situación ya se empieza a complicar; al igual que todo el país. La inteligencia en realidad no funciona en este país”.

Frente a ello, Zapata defiende el accionar del Gobierno y ponderó en la rueda de prensa que “durante todo el día” se dieron reuniones del ejes de seguridad y de inteligencia y que en conocimiento de las operaciones realizadas por los equipos especializados “hay acciones que planifica el SNAI y las fuerzas del orden tienen que apoyarlas” aunque no puedan revelar las acciones ejecutadas.

Más de 32 mil explosivos se han decomisados por las autoridades en lo que va de 2023.



Por tal razón, no dudan de que existan más hechos y que frente a ello “no van a doblegar el animo”. Especialmente porque según sus estudios y con la violencia criminal perpetrada constantemente en otras ciudades más los hechos ocurridos en la cárcel, deben seguir trabajando en la prevención.

Pero a decir del experto en criminología y exdirector de la cárcel de Santo Domingo, Kleber Carrión, coincide en que sí se trata de un mensaje pero “a la administración central pero no solo del SNAI, sino del Gobierno nacional porque en las cárceles tienen serios problemas y no está diciendo nada”.

Carrión enfatiza que la misma declaratoria del estado de excepción “le está pasando factura” porque no hay capacidad de logística, armamento y de coordinación para contener los hechos criminales en el país.

“¿Donde está la emergencia mayor? Sí, las alertas están en todos lados pero tienen que atender a la Penitenciaría del Litoral porque si no podía ser peor y lo mismo con las ciudades que sufren a diario. No tienen el abasto, las bandas criminales superan hasta en la organización”, determinó Carrión.

Violencia. La detonación de artefactos explosivos se extiende por el mapa del Ecuador. Hace pocas semanas solo ocurría en la Costa.

Sin embargo, los hechos dados en la capital causaron conmoción. En primera instancia se reportaba el suceso como un incendio pero conforme pasó el tiempo se precisó que se trataba de un atentado, hecho nunca antes vistos en esa ciudad.

No hubo heridos, ni víctimas mortales, se detuvo a seis personas de las cuales tres habían estado en prisión hace quince días según la Policía Nacional. Y por este mismo hecho el ministro Zapata enfatizó que la situación ahora está “en la cancha de justicia”.

Lo que recomienda Carrión es que se aplique los cambios legales aprobados tales en el último año, tales como el uso progresivo de la fuerza porque asegura que es muy probable que ahora se ejecuten atentados en lugares concurridos y a la luz del día en medio de una jornada normal.

Adiciona que se debe enfrentar los problemas carcelarios y detectar a quienes dan beneficios o libertad a los criminales a través de recursos legales camuflados en la protección de los derechos humanos.

En las calles Robles y 9 de octubre de la ciudad de Quito, un auto con dos cilindros de gas en su interior explotaron y causaron pánico entre los moradores. GUSTAVO GUAMAN

“Esto es berrinche de los privados de libertad porque quieren ser trasladados y no debe ser así. Hay que preocuparse de quienes defienden, abogados que se acogen a grupos de derechos humanos y ahí infiltran casos y hacen informes a favor de estas personas”.

Carrión recuerda lo ocurrido con Adolfo Macías, alias Fito, quien fue trasladado a la Roca e inmediatamente hubo un plantón y cierre de vía por motorizados en los exteriores del centro carcelario en Guayaquil.

“El Estado no tiene puesto los pantalones y tiene que ponérselo antes de la llegada del nuevo gobierno. Hay que disciplinar el sistema, hay que humanizarlo, por supuesto. Pero también disciplinar a los internos. Los errores están en darle espacio a que los detenidos pidan y se les conceda su lugar de supuesta rehabilitación porque está su banda”.

