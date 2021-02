El CNE revisa los votos de 17 provincias

Un encuentro que por momentos se convirtió en el debate presidencial que la ciudadanía se quedó esperando. Los candidatos a la presidencia Yaku Pérez de Pachakutik y Guillermo Lasso del movimiento CREO tuvieron ayer un cara a cara y lograron un acuerdo para hacer un recuento de votos en 17 provincias del país.

El escenario del encuentro fue el auditorio del Consejo Nacional Electoral (CNE) al que también acudieron las principales autoridades de este organismo y los delegados de la Misión de Observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA). Todos buscaban una salida a las inquietudes del movimiento indígena que dice sentirse perjudicado tras las elecciones del 7 de febrero.

Luego de casi tres horas de diálogo y tres más de negociaciones hubo ‘humo blanco’ entre las partes. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que se revisará el 100% de la votación en Guayas. “Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias”, dijo la funcionaria, sin especificar en cuáles.

Además, el CNE elaborará un instructivo para dar operatividad inmediata al acuerdo que contará con una veeduría ciudadana con delegados de ambas organizaciones políticas y una vez terminado este proceso de revisión se hará la proclamación definitiva de resultados.

Antes del acuerdo, se barajaron tres propuestas. La primera y más radical planteada por Pérez: que se abran algo más de 39 mil actas de escrutinio de todo el país para hacer un recuento total, esto pese a que un día antes había solicitado formalmente ante el CNE que este procedimiento se aplique en Pichincha, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Bolívar.

¿Por qué cambió de opinión? Aunque al encuentro con Lasso, Pérez se presentó con unas pocas actas con posibles irregularidades, especialmente en Guayaquil, el candidato de Pachakutik aseguró ayer que se siguen encontrando inconsistencias numéricas en el resto de provincias.

La atención e insistencia que puso Pérez a lo sucedido en el Puerto Principal, en donde en algunas JRV dice que no registra votos ni en números ni en letras, dio una idea a Lasso. “Esto no está en la ley, pero pido al CNE el recuento de votos del 100 % de las mesas de Guayaquil, porque veo que ahí está la mayor preocupación del candidato Pérez. Yo no tengo ningún temor”, dijo Lasso.

El consejero Luis Verdesoto tomó la palabra a nombre del CNE y planteó que este proceso de revisión se debía dar por pasos y que se establezca un plazo, hasta el martes en la noche, antes de que el organismo electoral tome una decisión sobre un posible recuento generalizado del sufragio.

En el primer escalón de este proceso, debía estar la verificación de las actas con supuestas irregularidades que fueron llevadas ayer por Pérez al organismo electoral. Ese control debía hacerse de inmediato para determinar si efectivamente hubo las inconsistencias denunciadas o si eso fue ya corregido en el recuento de votos e incluido en el cómputo final.

El segundo paso propuesto por el CNE es que se tome una muestra significativa de las Juntas Electorales que escoja Pérez para hacer el recuento de los votos y, si aún con este procedimiento, se mantenían las dudas se podría empezar a pensar en un nuevo recuento a nivel nacional.

Pero al líder de Pachakutik, esta idea no le gustó en lo absoluto, porque dijo que se trataba del mismo procedimiento que se aplicó en 2017, en la presidencia de Juan Pablo Pozo en el CNE, y con el que reconoció que se hizo un fraude en contra de Lasso.

Pero el tema del recuento de votos no fue de lo único que se habló en este encuentro. También hubo tiempo para que los candidatos saquen a relucir lo que ellos consideran son sus coincidencias, pero sobre todo, sus diferencias.

Lasso se mostró más decidido a tender puentes con Pérez al considerar que no existen las distancias ideológicas tan marcadas que ciertos analistas políticos y sectores de la opinión pública quieren ubicar entre ellos.

Como muestra, dijo Lasso, está de acuerdo en el pedido de Pachakutik de que se haga un recuento de votos, aunque este se debe hacer respetando el marco legal, ya que de no hacerlo de esa forma se estaría violentando el Estado de derecho y poniendo en riesgo la democracia.

“En algún momento tenemos que construir una relación política personal”, señaló el líder de CREO, a la vez que llamó a la reflexión de que toda esta suerte de disputa entre ambas organizaciones políticas estaba favoreciendo a un tercero al que le conviene este desgaste antes de la segunda vuelta electoral.

Pero Pérez fue reacio a aceptar el ‘guiño’ de Lasso. Primero le dijo que para construir una amistad lo primero que debe existir es un mínimo de confianza, algo que en este momento no habría de su parte.

No se quedó ahí. Le recriminó no haber estado en las calles protestando en contra del régimen de Rafael Correa, de no haberse solidarizado cuando fue detenido y golpeado, junto a su pareja, Manuela Picq y lo acusó de haber sido ministro de Jamil Mahuad durante el feriado bancario, del que dijo, se había beneficiado.

Lasso que había guardado la calma durante casi todo el conversatorio, interrumpió a Pérez para refutar que se haya aprovechado de la crisis bancaria y lamentó que el dirigente indígena se haga eco de las acusaciones que son usadas por el correísmo para atacarlo.