El CNE niega la inscripción de candidaturas a cuatro organizaciones políticas

Pachakutik, Avanza, Construye y Democracia Sí no completaron los requisitos y deben subsanarlos en 48 horas.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la calificación e inscripción de las precandidaturas a la dignidad de asambleístas nacionales presentadas por cuatro organizaciones políticas por incumplir los requisitos legales. En la sesión extraordinaria del pasado 7 de octubre, los consejeros del organismo acogieron las recomendaciones del área jurídica para negar la inscripción, al considerar que las organizaciones incurrieron en la causal 1 del artículo 105 del Código de la Democracia.

"El Consejo Nacional Electoral y las Juntas Provinciales Electorales no podrán negar la inscripción de candidaturas, salvo en los siguientes casos: 1. Que las candidaturas no provengan de procesos democráticos internos o elecciones primarias, previstas en esta ley", establece la norma electoral.

En detalle, según la documentación a la que tuvo acceso EXPRESO, las organizaciones no habrían registrado debidamente las actas de aceptación de candidaturas en los procesos de democracia interna realizados por cada una de las tiendas políticas, por lo que el CNE dispuso no aceptar la inscripción y otorgar un plazo de 48 horas para subsanar las fallas.

PACHAKUTIK, DEMOCRACIA SÍ, AVANZA

Una de las organizaciones políticas es Pachakutik, que, según el informe del CNE, fue negada en su solicitud de inscripción de la lista de precandidatos a la dignidad de asambleístas nacionales. A esta se suman las plataformas políticas Democracia Sí y Avanza; las tres incurrieron, según el organismo electoral, en la causal 1 del artículo 105 del Código de la Democracia, ya que no presentaron las actas de aceptación de candidaturas en los procesos de democracia interna y, en uno de los casos, registraron a otros ciudadanos en lugar de a quienes fueron elegidos como precandidatos.

En el caso del movimiento Construye, el CNE alegó que la organización no presentó todas las declaraciones juramentadas de los precandidatos principales y suplentes a asambleístas nacionales. Además, el CNE señaló que la lista de precandidatos registrada por el partido político no incluye a quienes fueron electos en primarias, pese a que no existe renuncia alguna por parte de estos.

