El CNE niega la entrega de formularios para la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) negó este 4 de julio de 2022 una petición de entrega de formularios para la revocatoria del mandato del presidente Guillermo Lasso Mendoza.

La solicitud fue presentada por Dayanna Carvajal Ordóñez de la ‘coordinadora nacional de la revocatoria del mandato de político demagogos’ que, según el informe jurídico, no cumplió con algunos requisitos necesarios para entregar los documentos que permitan iniciar la recolección de firmas.

Carvajal acusa al mandatario de haber incumplido el plan de trabajo con el que presentó su candidatura. Habla del desabastecimiento de medicinas en hospitales públicos, que no se han generado empleo, que no se ha impulsado el turismo ni hay un mapa de riesgos para enfrentar la crisis carcelaria.

Para el efecto, adjuntó la copia certificada del plan de trabajo de Lasso, facilitada por el propio CNE, pero no entregó ningún otro documento que sustente sus denuncias y que ayude como elementos de convicción para entregarle los formularios.

#CNEInforma | Entrega de formularios 📄 de revocatoria para Presidente de la República fue negada por falta de pruebas y requisitos legales.



Conoce más en el siguiente Boletín de Prensa ⬇️



📰 https://t.co/WOe4wTc2R8 pic.twitter.com/rwxfxzZKlt — cnegobec (@cnegobec) July 5, 2022

“No hay prueba que sirva como causal para probar algún supuesto incumpliendo del plan de trabajo para iniciar un proceso de revocatoria de mandato en contra del presidente Constitucional de la República del Ecuador ya que el pedido no tiene documento de sustento, razón por la cual carece de eficacia probatoria. Por lo manifestado la peticionaria no cumple con la motivación por cuanto no adjunto elementos de convicción”, señala el informe.

Por su parte, el presidente Lasso entregó las pruebas de descargo del avance progresivo de su plan de Gobierno hasta el 2025. Incluyó lo que, según el Ejecutivo, ha ejecutado en Salud, Seguridad Social, trabajo, producción y seguridad, entre otros.

En la argumentación del área jurídica del CNE se recuerda que todos los planes de trabajo presentados por las autoridades en los diferentes niveles de gobierno tienen un carácter plurianual, por mandato legal.

Eso significa que estos pueden ser realizados en los cuatro años que dura la administración de las autoridades electas. “Para el presente caso hasta el año 2025”, dice el informe legal del CNE.

Por eso, la Secretaría Jurídica del CNE recomendó al pleno del CNE negar la entrega de los formularios. La sugerencia fue acogida por la presidenta Diana Atamaint, el vicepresidente Enrique Pita y los consejeros José Cabrera y Elena Najera. La consejera Estela Acero se abstuvo.

Carvajal también presentó una solicitud para impulsar la revocatoria del mandato del vicepresidente Alfredo Borrero. Para el efecto, Carvajal utilizó los mismo argumentos que para la solicitud de revocatoria de Lasso y, según el área jurídica presentó las mismas falencias por lo que también fue negada con la misma votación.

Pasadas las 22:00 el secretario del CNE, Santiago Vallejo, leía un tercer informe en el que se pedía la revocatoria del binomio Lasso- Borrero. La solicitud fue entregada por José Tipantuña Vega.