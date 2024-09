Elena Nájera a Diana Atamaint: "Aprenda a respetar... Deje de ser malcriada"

Notablemente molesta. La consejera electoral, Elena Nájera, manifestó su enojo durante la sesión del pleno del Consejo Nacional Electoral que se desarrolló virtualmente la tarde del 23 de septiembre del 2024. Entre los puntos del orden del día estaba el conocimiento del pedido de revocatoria del mandato en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, y el reintegro de Verónica Silva, precandidata presidencial por el Partido Socialista Ecuatoriano, al padrón electoral.

Te invitamos a leer: Cruce de tuits entre Henry Cucalón y Rafael Correa por lista de gabinete

Justo cuando se estaba trata este último punto, la vocal Nájera estaba razonando su voto cuando, según dijo, el resto de sus pares apagaron las cámaras. Esto hizo que la vocal se quedara callada por unos segundos hasta que el secretario del Consejo le recordó que estaba en el uso de la palabra a lo que ella reacciona enojada por el gesto del resto de miembros.

"No veo a nadie. Entonces apaguemos todos las cámaras y vámonos a la cama a dormir y ahí respondemos. Es una falta de respeto y mala educación", Elena Nájera, vocal del CNE.

CNE abordará pedido de revocatoria contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz Leer más

El roce subió de tono cuando la presidenta del CNE, Diana Atamaint, le solicita al secretario que continúe con el proceso de votación a lo que este le pide a Nájera que emita su voto, lo que molestó más a la consejera. "Señor secretario, usted no es el presidente. Es el secretario. Da fe de actos. No me manda usted a votar. Y que la señora presidenta se ubique".

Atamaint insistió al secretario que continúe con el proceso de votación, a lo que Nájera la interpela diciendo que se retira la sesión, no sin antes argumentar lo siguiente: "Me proceso a retirar para que usted aprenda a respetar a los ciudadanos y a mí principalmente aprenda a respetarme. Deje de ser malcriada. Ocupe su puesto también. Un mínimo de respeto le pide la ciudadanía. Usted no tiene vergüenza".

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ