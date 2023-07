Durante la sesión la consejera Elena Nájera denunció que los informes técnicos al respecto del voto telemático no le llegaron con anticipación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no hará el conteo rápido para la dignidad de presidente y vicepresidente de la República en las elecciones generales adelantadas del 20 de agosto próximo.

¿Es posible aplazar las elecciones que están previstas para el 20 de agosto? Leer más

Las áreas técnicas del organismo electoral dieron los argumentos por las que consideraban que el proyecto planteado por el vicepresidente, Enrique Pita, era inviable aplicar en los comicios que se aproximan.

El más importante, el tiempo. Según los informáticos del CNE se necesitan, al menos, 29 días para poner a punto el sistema que incluye la creación de una aplicación móvil que permita recoger los datos con agilidad.

(Le invitamos a leer: Las elecciones, a nada de atravesar una línea roja y entrar en zona de peligro)

Esto, hace imposible que, por ejemplo, el sistema planteado sea puesto a prueba en el primer simulacro nacional de las elecciones que se prevé se desarrolle el 29 de julio próximo, porque incluso requeriría la contratación de gente para lo cual tampoco hay tiempo.

Esto no convence a Pita que pide el conteo rápido para garantizar la “transparencia” del proceso. Según el vicepresidente, en 2021 el CNE ya hizo este ejercicio con mucho éxito en las elecciones presidenciales.

¿De qué temas hablarán los candidatos a la Presidencia en el debate? Leer más

Por lo tanto, no es necesario desarrollar la aplicación y todo el sistema desde cero, sino adaptar el que ya existe y “está parqueado en algún lado”, dijo el funcionario que contó con el apoyo de la consejera Estela Acero.

Se abstuvieron de votar por la propuesta la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y el consejero José Cabrera, por lo que, habiendo un empate, fue el voto dirimente de la presidenta el que destrabo una decisión.

(También, le puede interesar: Elecciones: El CNE define contrataciones tecnológicas y de comunicación)

“Hay que tener presente que está actividad no estuvo planificada dentro de las actividades que tienen que realizar las áreas técnicas y al no estar planificado no cuenta con el presupuesto”, dijo Atamaint.

La presidenta prefiere dejar que alguna de las empresas encuestadoras que han sido calificadas por el CNE para emitir resultados de sondeos electorales también realice un conteo rápido en la primera vuelta.