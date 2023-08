La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, denunció este 7 de agosto de 2023 que integrantes del organismo electoral han recibido llamadas amenazantes, incluso “de muerte” en las últimas horas.

Entre ellos estarían consejeros electorales que la funcionaria prefirió no nombrar, porque el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones y se determine el origen de esas advertencias.

“En lo personal, no he recibido amenazas de muerte, esperemos que eso no suceda, pero no puedo decir lo mismo de otros consejeros que si han recibido”, señaló Atamaint que, sin embargo, dijo ser víctima de violencia política a través de las redes sociales por parte de anónimos, pero también de personas identificadas.

En relación a las declaraciones de la Presidenta del @cnegobec: pic.twitter.com/0Roxq7FEW2 — UK in Ecuador 🇬🇧🇪🇨 (@UKinEcuador) August 7, 2023

Las amenazas han llegado especialmente por mensajes a través de la plataforma WhatsApp y las autoridades electorales hicieron un llamado para que bajen los ánimos, previo a los comicios del 20 agosto para que este tema no escale a niveles de violencia.

El anuncio generó las primeras reacciones. La Embajada Británica en Ecuador rechazó, en un comunicado, “el acoso y las amenazas que han recibido los miembros del Consejo Nacional Electoral y de sus delegaciones provinciales de cara al próximo proceso electoral”.

La delegación diplomática agregó que lo que se espera son garantías para tener unos comicios libres y democráticos. Además, una campaña sin violencia, desinformación o agresiones en contra de la integridad de cualquier ciudadano.