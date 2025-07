CNE Cotopaxi aplicará sanciones por ausentismo en el ultimo proceso electoral

El director provincial del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Cotopaxi, Eduardo Toaquiza, informó que la delegación se encuentra culminando la fase poselectoral del reciente proceso democrático. Actualmente, se están consolidando los datos de participación ciudadana y se han iniciado los procesos de fiscalización de cuentas de campaña, justificación de ausencias y aplicación de sanciones.

Toaquiza explicó que el proceso electoral se desarrolló en tres etapas: preelectoral, electoral y poselectoral. En esta última, se está subiendo la información relacionada con los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto y quienes actuaron como miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Una vez finalizada esta tarea, se dará paso al cobro de multas para quienes no cumplieron con su deber cívico ni presentaron una justificación válida.

Las multas establecidas por el Código de la Democracia son del 10 % del salario básico unificado (USD 46) para quienes no votaron, y del 15 % (USD 70,50) para quienes no asistieron a cumplir funciones como miembros de las JRV. No obstante, se contempla la justificación para casos específicos como ciudadanos que estuvieron fuera del país, por motivos de salud o en funciones públicas críticas como bomberos o personal médico.

Actualmente, el CNE entrega certificados provisionales sin costo a través de sus ventanillas y su portal web. Los certificados definitivos estarán disponibles a partir del 16 de julio de 2025.

En paralelo, el CNE trabaja en la fiscalización de las cuentas de campaña de las organizaciones políticas. La mayoría ha presentado la documentación correspondiente, y los técnicos están verificando que los ingresos y egresos se encuentren dentro del marco legal. En caso de inconsistencias o incumplimientos, los expedientes serán remitidos al Tribunal Contencioso Electoral para el respectivo análisis y posible sanción.

¿Se incrementó el ausentismo en el proceso electoral?

Un tema preocupante, según Toaquiza, es el incremento del ausentismo electoral en la provincia. Mientras que en elecciones anteriores el promedio era del 13 %, en los últimos comicios el índice subió al 14,6 %. Esto, en gran parte, se atribuye al fenómeno migratorio, especialmente en las zonas rurales. Por ello, el CNE impulsa campañas informativas para fomentar la participación electoral.

Respecto al cambio de domicilio, el funcionario recordó que es un trámite permanente que puede realizarse tanto en ventanillas como en línea. Para hacerlo virtualmente, se requiere la copia en PDF de una planilla de servicio básico, un correo electrónico y completar los campos requeridos en el portal del CNE. Este cambio surtirá efecto en la siguiente elección, ya sea una eventual consulta popular o los comicios seccionales de 2027.

En relación con las reformas al Código de la Democracia, Toaquiza mencionó que una de las principales modificaciones es el retorno al método de asignación de escaños por cifra repartidora (método de Hondt), lo que permitirá el voto entre listas en candidaturas pluripersonales. Una vez publicada la reforma en el Registro Oficial, el CNE iniciará campañas de socialización para que la ciudadanía conozca sus implicaciones.

