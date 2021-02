El CNE bloquea el pedido de Contraloría para auditar el sistema electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó este 23 de febrero de 2021 el pedido que hizo la Contraloría General del Estado para auditar el sistema informático que se utilizó en la primera vuelta electoral.

Los informes de las direcciones tecnológica y jurídica del organismo electoral sirvieron de base para que la presidenta, Diana Atamaint; el vicepresidente, Enrique Pita; y el consejero José Cabrera se opongan a la solicitud del contralor Pablo Celi.

Entre los argumentos se esgrimió que el sistema aún se encuentra en funcionamiento porque no se ha hecho la proclamación de resultados para algunas dignidades, que tocaría liberar algunas claves y medidas de seguridad para entregar una copia al ente de control y, además, que el personal del área informática del CNE se encuentra muy limitado en número y atender un nuevo proceso podría alterar el desarrollo de la segunda vuelta.

Además, que el contralor es una "autoridad ajena al proceso electoral", por lo tanto, no tendría potestad para realizar la este pedido en pleno periodo de elecciones. Cabrea incluso sugirió presentar una demanda contra el contralor ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una supuesta infracción electoral.

El único que voto a favor del pedido de la Contraloría fue el consejero Luis Verdesoto, pero con algunas condiciones. Una de ellas es que el análisis del sistema se lo haga en siete días y no en los 20 que proponía Celi. Que las conclusiones sean puntuales y no alteren o afecten la segunda vuelta del 11 de abril. Esto no fue acogido por la mayoría.

Verdesoto señaló que no es verdad que en época de elecciones el CNE está por encima de todos los poderes del Estado y puede "pasarse los semáforos en rojo". Considera que el organismo debe someterse a todos los controles posibles para garantizar la transparencia del proceso.

Por su parte, Pita dijo que está de acuerdo en que de ejecute una auditoría al sistema informático y a todo el proceso electoral, una vez que termine las elecciones y se haga una proclamación oficial de los resultados.

Sobre la entrega de información solicitada por la Fiscalía General del Estado, que también hace una investigación, pero por presunto fraude electoral, el pleno no se ha pronunciado aún.