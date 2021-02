Andrés Arauz: "¡Yo no soy Rafael Correa. Eso es obvio!"

Ganó la primera vuelta con suficiente mayoría como para no estar en disputa por quién llegará al desempate del 11 de abril. Pero su candidatura ha recibido el rechazo de los que se quedaron fuera, aludiendo a que no pedirán el voto por modelos autoritarios.

- Ha defendido la herencia de Rafael Correa. Pero últimamente también ha dado guiños de desmarcarse del expresidente. Que usted no es Rafael Correa.

- ¡Y eso es obvio. Yo no soy Rafael Correa! (Risas)

- ¿En qué aspectos concretos se desmarca de la gestión de Correa? ¿Qué no haría usted?

- Mire, yo siempre voy a defender el legado histórico de la Revolución Ciudadana. Yo soy y fui parte y participé en el gobierno de Rafael Correa. Tuvimos errores, por supuesto. En algunas prácticas confrontativas, en términos del estilo de gobierno, en términos de la velocidad -quizás quisimos lograr muchas grandes transformaciones-, en temas puntuales como la falta de transporte escolar, en términos de la criminalización de la protesta social, que creo que se nos fue un poquito de la mano en el gobierno. Ahora bien, los aciertos superan largamente a los errores.

- ¿Y en términos de independencia de poderes?

- El 24 de mayo yo juraré cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República. Y la Constitución es clara en que las funciones son independientes. En Ecuador, tenemos cinco. Yo solo estaré a cargo de la función Ejecutiva. Así que nosotros nos manejaremos en respeto absoluto a la Constitución del Ecuador.

Al final de su respuesta, hace énfasis en un matiz:

- Pero insisto, no solo cumpliéndola, sino haciendo que se cumpla.

- En la Asamblea tienen mayoría, pero no suficiente para gobernar en solitario. ¿Cuáles son sus aliados naturales?

- El 7 de febrero el pueblo ecuatoriano se pronunció con contundencia en contra de dos fuerzas que han gobernado: los candidatos de (Lenín) Moreno, que eran varios, no suman ni el 4 %, y las fuerzas que cogobernaron con el señor Moreno, CREO y los socialcristianos, que ni siquiera llegaron al 20 %. Por quien sí se manifestó el pueblo ecuatoriano son por corrientes ideológicas de centro hacia la izquierda o el progresismo representado por la Revolución Ciudadana, por la Unidad Plurinacional representada por Pachakutik y por la socialdemocracia representada por las ID. Ahí están el 70 % de los votos y asimismo el 70 % de las curules en la Asamblea. Esa es la alianza natural.

- ¿Y cree que pueden fraguarse mayorías con esos bloques cuando sus líderes son los que hicieron esas alusiones de rechazo por autoritarismo?

- Por supuesto que sí. Porque aquí, digamos, los candidatos cumplen un rol. Pero luego tenemos a los asambleístas que realmente conforman las bancadas. Tenemos a los cuerpos directivos de las organizaciones políticas, pero sobre todo está la voz de las bases de las organizaciones políticas que en muchos casos son ciudadanos comunes que no quieren enfrascarse en peleas entre políticos.

Sobre la prensa y los medios:

- Usted ha dicho no estar de acuerdo con que haya un órgano administrativo sancionador, ¿qué tipo de control pondrá a los medios si es que cree que debe haber algún control?

- Por supuesto que tiene que haber regulación y control a toda actividad social, porque si no estaríamos hablando de libertinaje. Pero yo creo que el marco adecuado es el de los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de comunicar. Es un derecho humano que está consagrado en tratados internacionales y en la Constitución del Ecuador.

- ¿Hará alguna reforma o nueva ley para la comunicación?

- Yo creo que habría que ser más explícito en la vinculación entre los derechos humanos, que consta en tratados internacionales y en la Constitución ecuatoriana, en el marco de operación de los medios de comunicación en términos de código deontológico de algunas de sus responsabilidades. Pero creo que en general podemos relacionarlos en el marco normativo vigente.

La revista Semana publicó una investigación sobre presuntos aportes del ELN a la candidatura de UNES:

- Usted ha negado esa vinculación y dice que son fakenews. Dejando de lado la publicación, ¿no le preocupa la entrega de datos de Fiscalía de Colombia?

- Lo que me genera es indignación. Que un fiscal teniendo casos de cientos y miles de muertos en Colombia por la violencia, haya decidido priorizar y en menos de 24 horas pegarse un viaje violando todos los procedimientos convencionales de entrega de información entre Ecuador y Colombia. Es absolutamente falso. Nosotros sabemos que es parte de una operación política internacional de interferir en el proceso electoral ecuatoriano. He presentado ya acciones internacionales ante esta acción totalmente atropellada y politiquera del señor Barbosa.

- ¿A qué intereses respondería un fiscal general de otro país? ¿No le merece credibilidad?

- Obviamente responde a intereses de la derecha colombiana y latinoamericana que busca obstaculizar nuestro triunfo electoral.

- Su candidato a vicepresidente, Carlos Rabascall, dice que ha recaudado un millón de dólares en crowdfunding. ¿Dónde está el detalle de todo eso? Una campaña así, sería muy visible.

- A ver, cuando nosotros nos referimos al crowdfunding no nos referimos quizás al término internacional de crowdfunding, porque en Ecuador la legislación está exclusivamente acotada para proyectos de emprendimiento por incubadoras. En nuestro caso se trató, como se dice coloquialmente, de hacer vaca, de aportes ciudadanos. Esto lo recibimos a partir de transferencias bancarias, donaciones a la cuenta oficial del binomio... Nosotros hemos enviado los reportes de manera quincenal, con nombre, apellidos, número de cédula y montos recibidos de cada uno de los aportantes al Consejo Nacional Electoral. Igual con los gastos. Y esa información la tiene el CNE a quien envié una comunicación pidiendo que, por favor, la publique así como publique la del resto de candidaturas. Y la respuesta que me dijeron es que si bien la ley obliga a publicar, permite que se haga hasta tres años después. Entonces, ¿de qué sirve? Otras candidaturas no han enviado sus reportes quincenales y eso nos debería llamar la atención. Hay que interpelar al CNE para que haya transparencia.