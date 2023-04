El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el inicio de un nuevo periodo electoral para cumplir la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ordenó la repetición de las elecciones en la parroquia rural de Calacalí, perteneciente al cantón Quito.

El CNE prevé aprobar el plan operativo, el calendario y presupuesto electoral en los próximos días, pero la proyección es que la nueva elección se desarrolle tentativamente en octubre próximo y que los cinco vocales principales e igual número de suplentes sean posesionados los primeros días de diciembre.

En ese periodo de tiempo los cinco consejeros electorales se encuentran ‘blindados’, por ejemplo, del juicio político que se tramita en la Asamblea Nacional contra cuatro de ellos: la presidenta Diana Atamaint; el vicepresidente, Enrique Pita; y los consejeros Esthela Acero y José Cabrera; más el exconsejero Luis Verdesoto.

Ya en julio de 2022 la Comisión de Fiscalización, tras la respuesta de la Procuraduría General del Estado ante la duda de los legisladores, resolvió suspender el trámite hasta que concluya el periodo electoral por los comicios seccionales de febrero pasado. Eso estaba previsto para el 14 de mayo, día que deben posesionarse las nuevas autoridades locales.

La decisión de entrar en un nuevo periodo electoral fue tomada por el pleno del CNE la noche del 19 de abril de 2023. @CNEGOBEC

Sin embargo, el plazo se extendería hasta diciembre de 2023 hasta resolver el tema de Calacalí en donde el voto nulo superó a la suma de los candidatos que se presentaron para conformar la junta parroquial, lo que provocó el pedido de nuevas elecciones de los habitantes de esa localidad del noroccidente de Pichincha.

El consejero Cabrera le dijo a EXPRESO que por más que se quisiera acelerar el proceso por tratarse de una localidad pequeña, con algo más de 6.500 votantes, hay que respetar los tiempos establecidos en el Código de la Democracia.

El dictamen del TCE señala que el proceso se debe repetir desde la democracia interna o primarias de los partidos. Para esto se da un plazo de quince días y quince más para la inscripción de candidaturas, cuando menos 100 días antes de la elección.

“Entonces no se puede hacer el proceso en un mes, porque hay disposiciones del Código de la Democracia que no podemos saltarnos. No olvidemos que también está la campaña electoral que la ley señala serán 17 días. Por esa razón se alarga, no podemos irrespetar la ley”, señaló Cabrera.

¿Qué más dispuso el Contencioso Electoral?

Mientras se realizan las nuevas elecciones las actuales autoridades de la Junta Parroquial de Calacalí, que debían ser reemplazadas el 14 de mayo, se prorrogan en funciones, señala el dictamen de los jueces electorales.

Además, que en un plazo de 30 días (a partir de que se ejecute la resolución), la Dirección de Investigación Contencioso Electoral del TCE elaborará un proyecto de reforma al Código de la Democracia que se enviará a la Asamblea Nacional para su tratamiento y debate.