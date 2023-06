Antes que el exvicepresidente Jorge Glas, sentenciado por corrupción en los casos Odebrecht y Sobornos, decline la aceptación de la precandidatura para las elecciones anticipadas del próximo 20 de agosto la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint anunció que analizarían las disposiciones constitucionales en ese caso.

El Consejo fue notificado cerca del mediodía con la resolución del juez de Yaguachi, en Guayas, Jhon Erick Rodríguez Mindiola con la restitución de los derechos políticos de Glas. Dijo que la función del CNE es registrar la restitución de derechos o el retiro de los mismos remitidos por parte de los jueces para tomar en consideración para que sea candidato o para que ejerza su derecho al voto, señaló.

No quiso decir si podía o no ser candidato. Pero adelantó que para tomar una resolución el pleno del organismo recibe un informe técnico jurídico para revisar el cumplimiento de requisitos y que no estén inmersos en las inhabilidades determinadas en la Constitución y en el Código de la Democracia. Cumplida esa revisión el pleno toma su decisión, anunció.

Atamaint dejó claro que en el caso analizarán "el cumplimiento de requisitos y que no estén inmersos en las inhabilidades que determina la Constitución, eso se analizará y se hace para todos los candidatos que presentan su inscripción".

Retardo en la entrega de recursos para las elecciones anticipadas.

Por otro lado lamentó el retraso en la asignación del presupuesto para las elecciones que el Ministerio de Economía ya aprobó un primer desembolso de recursos. "Lamentablemente vemos que en los mandos medios están entorpeciendo la entrega con la oportunidad que se requiere en esta situación tan especial y nosotros analizaremos en el pleno lo que procede dentro de nuestras competencias", señaló.

Pese a haber recibido asignaciones parciales del presupuesto para las #EleccionesAnticipadas2023Ec, @FinanzasEc 🚫 NO aprueba la emisión de certificaciones plurianuales para contratar impresión de papeletas y otros bienes y servicios.



🧵 pic.twitter.com/4oHxfMoBcy — cnegobec (@cnegobec) June 10, 2023

La demora en la entrega de recursos podría ser considerada como entorpecimiento en el desarrollo normal de las elecciones. "No puede ser posible que a pocos días ya de cerrar las candidaturas no nos autoricen iniciar con los procesos de contratación de papeletas, documentos electorales y todo lo que significa productos y servicios para llevar adelante este proceso electoral", concluyó.