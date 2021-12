Más de 25 años de experiencia en temas carcelarios, hizo que sea traída por el Gobierno para que identifique las soluciones del sistema carcelario. Ya reconoció junto a la comisión el terreno de trabajo y enfatiza que ya hubo acercamiento con los privados de libertad. En enero, entrarán a los pabellones junto con la Iglesia avanzar en la pacificación prometida.

Contexto:

A vísperas de que culmine el estado de excepción en las cárceles del país, Claudia Garzón identifica las estrategias de trabajo para reformar el sistema existente en Ecuador. Ella es consultora para los Gobiernos de Colombia y de México con problemas de redes de cárteles y de corrupción. Hoy integra el comité de pacificación.

- ¿Qué encontró en los recorridos realizados?

- Privados de libertad con ansias de que el Gobierno voltee sus ojos hacia ellos, abandono total pero aparte de eso hemos visto en lo que se puede trabajar y en lo que sí es posible hacer allí con las personas como seres humanos, el foco es ahí, no podemos trabajar en una resocialización cuando aún existe tolerancia al hacinamiento.

- ¿Entraron a los pabellones?

- No hemos ingresado aún, lo vamos a empezar a hacer.

- ¿Cuándo?

- Desde enero, vamos a trabajar allá en pabellones, en lo real, en lo tangible, en conocer realidades, para que nos dé una forma de cómo intervenir en terreno y territorio.

- ¿Han tenido acercamientos con reos?

- Claro que sí. Ya nos hemos reunido con algunos. Nelsa Curbelo ha adelantado algunas cosas y puedo decir solo que se han adelantado algunas cosas para el diálogo y la pacificación.

- ¿El que permanezcan militares en las cárceles ayuda en algo?

- Eso nos da un tiempo prudente para trabajar en esa pacificación, para saber al menos que termina el año van a tener más tranquilidad.

- ¿Cómo saber que no se está romantizando el trato a los PPL?

- Muchos creen que este tema es algo fácil, hacer algo en un sistema penitenciario olvidado totalmente es complejo, se está hablando de sociedades, pero el cambio comienza desde adentro, intramuros, para que tengamos una seguridad ciudadana eficaz.

- ¿Qué se recomendará sobre los guías penitenciarios?

- No será una recomendación, debe ser un deber. No solo los guías, todo director debe conocer de cómo administrar un centro penitenciario, debe conocer de psicología criminal, criminología, victimología, hasta sociología, debe conocer de delitos y de situaciones de intramuros. Los guías que puedan anticipar y cómo prevenir esto va a ser una línea fuerte de trabajo como comisión, Ecuador necesita guías éticos, justos que le apuesten al cambio.

- ¿Y la corrupción?

- desafortunadamente cuando existen necesidades eso corroe mentes y se suplen cosas de forma que no se deben. Por eso necesitamos humanizar también no podemos criminalizarlos, porque no son todos, al igual que los reos necesitan terapia, y cuidado de su salud mental.

- ¿Cómo lograrlo si no hay recursos?

- Nuestro objetivo principal es minimizar violencia. Esto pasa por la gran necesidad de que el Gobierno voltee sus ojos al sistema penitenciario y lo va a tener que hacer. Pero también necesitamos convenios con diversas instituciones para que cuando vayamos a trabajar en reinsertarlos tengamos personas que puedan ser productivas y sus servicios sean rentables. Si existen convenios, vamos a tener tranquilidad financiera, donde hasta posiblemente puedan ser autónomos.

- ¿Cuándo veremos resultados?

- Un gran resultado para mí y aunque no se ve, es el acercamiento con los PPL. Muchas personas trabajan en el sistema pero jamás han entrado, o no escuchan no saben la realidad de adentro. No te puedo dar resultados con cifras, de erradicar violencia pero sí de los que se regula la violencia, donde se puedan entregar estrategias de educación yo a eso le llamo resultados.

- ¿Y masacres?

- Eso sería una aseveración muy fuerte, porque todo es latente, cuando una sociedad está construida de miseria humana, algo que predomina en nuestros países, predecir que no va a suceder sería realmente una equivocación.