En enero, la comisión de pacificación inició los diálogos con presos y los recorridos al interior de los pabellones. Claudia Garzón señala que el enfoque para retomar el control de las cárceles debe estar en la población que no pertenece a las bandas, ni tampoco en sus líderes porque eso no permite actuar de forma integral. Iniciaron los diálogos directos con los presos, el enfoque de atención está en los privados de libertad que “no pertenecen a las bandas”, quienes necesitan atención médica, pasan hambre y ruegan por actividades para la reinserción laboral. Garzón insta a cambiar la visión y el trato de los presos, porque es parte de su proceso de dignificación, confirma que viven en condición de miseria humana.

- ¿Cómo son las reuniones con los presos?

- En el primer momento los llamábamos independientemente, en este momento se optó por ir a conocer pabellones y ahí dialogas con todas las personas que quieran hablar con nosotros, por ejemplo, en un patio.

- ¿Cuál es el comportamiento de los reos en las citas?

- Necesitados de ser escuchados. Ellos saben que la gente no ingresa, especialmente por el miedo después de las masacres. Pero al ver que llegan para escucharlos, hay súplicas, porque ellos también están asustados. El temor está latente no solo de masacres, sino de que exista muerte, así sea una. Yo he encontrado luz donde otros ven tinieblas

- ¿Qué piden?

- Salud, comida, estudio. Ellos necesitan urgentemente tener actividades productivas. Hay que dignificar su situación. Es una miseria humana, que ni siquiera tienen acceso a una pastilla. Eso es triste.

Aparentemente se oculta mucha información de las cárceles, pero esto no solo se conoce porque te lo enseñen o no.

- ¿Qué garantías hay de que no haya reincidencia?

- Al encontrar necesidades tan marcadas, se tienen personas con voluntad de cambiar, todo es posible. Lo que piden es salud, educación, comida, son cosas que son posibles pero también se necesita voluntades y responsabilidad de autoridades.

- ¿Cuántas reuniones se han dado?

- Algunas de diálogo otras de escucha. Con líderes, claro, pero no quiero que se les llame así porque ese concepto no permite darle valor a los demás internos. Y no solo con ellos, con los que no tienen nada que ver con estas estructuras y vamos a hacer mucho más encuentros, porque el diálogo permanente transforma y ayuda a ese ejercicio para crear estrategias. La verdad es que han sido muchos encuentros y vamos a tener más.

- El número…

- No te lo puedo decir, porque es parte del proceso de confidencialidad.

- Las autoridades han reconocido que solo se puede acceder a determinadas áreas. ¿Ha detectado si el SNAI solo le muestra un lado de la moneda?

- Aparentemente se oculta mucha información, pero desde mi experticia en criminología y victimología y la experiencia en las cárceles de otros países, hace que yo me anticipe y comprenda la situación real penitenciaria. En eso no se conoce algo solo porque te lo muestren o te enseñen algo desconocido.

Ellos también están asustados. El temor está de que vuelva a existir muerte, está latente, así solo sea una.

- ¿Verificará todo lo que hay adentro de las cárceles?

- Yo voy a recorrer lo más que pueda. Intentaré absolutamente todo. Cuando tú conoces del funcionamiento de las estructuras, puedes acercarte mucho más y saber de los actos que impactan en un sistema penitenciario.

- ¿Cómo lograr que el Estado tome el control?

- Es que hay muchas cosas que hay que replantear, no es cómo retomar el control, aquí las personas están cometiendo un error, se les dice que los maten, que se mueran ahí dentro, tienen su merecido, etc. Todo el cambio va a empezar cuando se trabaje con las personas que no están adheridas a las bandas porque son las más olvidadas.

- ¿La sociedad tiene algún rol?

- Sí, ser corresponsable de humanizar, que volteemos a ver a las víctimas y apoyar en repararlas así como a sus familias.

- ¿Cómo lograrlo?

- En estar más cerca al sistema, todo eso posible, cuando un Estado es cercano con dignificación. Necesitamos crear oportunidades de vida. Muchos que se están muriendo de enfermedades, porque no han salido a pesar de haber cumplido su condena. En eso debemos enfocarnos en las personas que van a salir y no volver porque se quieren y pueden rehabilitar.