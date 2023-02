Ciudadanos fueron obligados a ser parte de las Junta Receptoras en Machala

El ausentismo de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), en los recintos electorales de Machala, provincia de El Oro, obligó a que los primeros votantes sean quienes tomen las riendas de la mesa de sufragio en medio del malestar de los votantes.

Jimmy Jairala: “Es el momento de un nuevo amanecer con Guayaquil” Leer más

María Solano, fue una de las personas que llegó a las 07:00 con el objetivo de sufragar temprano para acudir a una reunión familiar en otro cantón. Sin embargo, fue obligada por personal de la Fuerza Pública, para cumplir con el derecho a ser MJRV.

“Yo tenía otros compromisos y por venir temprano me toca estar todo el día aquí, fui la segunda en la fila, porque la primera era una señora que dijo que tenía cáncer, a ella la querían obligar a estar en mesa”, dijo muy indignada la ciudadana, a quien no le quedó más remedio de ser vocal de la mesa.

“Hay juntas que no se han instalado, porque no han venido los miembros de mesa ni los suplentes, entonces, tenemos orden de que las primeras personas sean MJRV, no pueden negarse”, dijo la coordinadora del Recinto Electoral, Nueve de Octubre, Diana Rivera.

En general, el retraso fue de una hora en los recintos electorales de Machala, eso causó malestar en los orenses.