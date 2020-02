Ciudadano chino tendría afección distinta al coronavirus

El ciudadano chino, que desde la semana pasada se encuentra internado en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, tendría una afección distinta al coronavirus, según se dio a conocer este sábado 1 de febrero de 2020.

Las pruebas realizadas al hombre de 49 años, que llegó a la capital desde Hong Kong, habrían dado positivo "para alguna otra infección viral", anunció Patricio Gavilánez, coordinador zonal 9 de Salud, durante su intervención en la sesión del Concejo Metropolitano de Quito.

Hay muchos casos del mundo que han mandado, nos pusieron a la cola, dan prioridad a países asiáticos, son casos sospechosos. Patricio Gavilánez, coordinador zonal 9 de Salud

El funcionario agregó que esta información la confirmarán las autoridades; pero destacó que el paciente, reportado en el país como el primer caso sospechoso de la epidemia originada en Wuhan, China, se encuentra estable, aunque permanece en terapia intensiva.

Indicó que será la ministra del Salud, Catalina Andramuño, la encargada de aclarar todo lo que sea necesario. Fuera de la sesión del Cabildo, en cambio, señaló que hay que esperar los resultados que vengan de Altanta, Estados Unidos, a donde se enviaron las muestras.

Las pruebas aún no han podido ser analizadas porque existen pedidos de distintos países y el caso sospechoso de Ecuador está a la cola de los demás, que serían más urgentes.

Advirtió que no hay por qué alarmarse, pues "no hay pandemia, no ha llegado ningún caso al Ecuador". Insistió en que los protocolos que existen en el país son internacionales desde el seguimiento y la detección del caso a los familiares, a los contactos y el tratamiento que se debe dar.

Las más de 100 personas que habrían tenido contacto con el paciente chino fueron vigiladas. Dos de las que llegaron con él tienen seguimiento y no presentan síntomas; estuvieron aisladas, pero su situación es normal.

Gavilánez dio a conocer que entre los protocolos que se aplicarán están los relacionados con los aeropuertos. En la terminal aérea de Quito, se aplicará el de sanidad internacional; si se detecta un caso sospechoso, la persona sería aislada y llevada a un centro de salud.

Medidas de prevención

Al menos 44 personas de los asientos cercanos al del ciudadano chino fueron contactadas. Solo uno presentó fiebre, pero era por rinitis y sinusitis, señaló Gavilánez.

La Secretaría de Salud del Municipio apoyará con profesionales de salud, que prestarán su contingente en un turno diario, logística y alimentación.

En la ciudad hay tres puntos de atención y vigilancia: en el aeropuerto y las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén. Del lado del Municipio se impulsan campañas informativas en mercados y zonas de mayor afluencias de personas.

Se han elaborado videos y otros materiales informativos para explicar a la población qué es lo que deben hacer para prevenir contagios, indicaron las autoridades municipales.