Como un mensaje de los grupos delictivos que se disputan territorios en Daule, fue tomado el estallido de un artefacto explosivo contra una vivienda del centro de este cantón del Guayas.

La fuerte explosión, que se originó a las 04:00 del 19 de mayo del 2022 en el portal del domicilio de Marvin Barzola Naranjo, despertó a todos sus vecinos de la calle Pedro Carbo, quienes inmediatamente comunicaron del hecho violento a la Policía y los bomberos.

Tras arribar al sitio, los uniformados, encontraron una tricimoto totalmente destruida, así como los electrodomésticos, ventanas y techos de cinco inmuebles, entre ellos el Club de Leones.

Barzola Naranjo, de 35 años, manifestó a EXTRA que desde hace un mes, en el portal de su vivienda venía funcionando en las tardes su local de comidas rápidas. Allí se guardaba la moto que fue averiada.

En la madrugada cuando dormíamos escuchamos el fuerte estruendo, no sabemos por qué fue este atentado, sospechamos que talvez se equivocaron, fue como una película de Guerra, la fuerte detonación.

La Policía acordonó el sitio que sufrió la emergencia edgar romero

"Yo no tengo enemigos, ni le debo dinero a nadie, hasta el momento no sabemos si fue una granada o dinamita, porque no fue cualquier artefacto lo que detonó", acotó el perjudicado.

Los habitantes de la mencionada calle, en medio del nerviosismo y la impotencia, a las 13.00 de ayer pidieron a la policía y al fiscal Walter Jaramillo Lino, continúe con las investigaciones, para esclarecer este atentado, que deja más de 5 mil dólares, en pérdidas materiales.

"Parecía que era un terremoto, presumo que esto es un mensaje para alguna persona, el vecino no tiene enemigos y es una muy buena persona", detalló Víctor Herrera Pacheco, administrador del Club de Leones.

FUERTE HONDA EXPANSIVA

El Capitán Justo López Franco, jefe encargado del cuerpo de Bomberos de Daule, confirmó que la onda explosiva alcanzo 15 metros a la redonda. " Nosotros no podemos determinar qué artefacto fue, la investigación la realizan los peritos de Criminalística de la Policía. Ellos terminaran que artefacto fue".

EXTRA buscó una entrevista con el jefe encargado de la policía de esta ciudad ubicada a 50 kilómetros de Guayaquil, pero una vocera expresó que no se encontraba en su oficina.