Cinco ejemplos de personas que superaron sus limitaciones y alcanzaron el éxito

“Tu mayor valor puede ser tu voluntad de persistir más que cualquier otra persona”. Esta frase del escritor y empresario Brian Tracy encaja perfecto en este día. Hoy, como todos los 3 de diciembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Esta fecha tiene como objetivo promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en la actualidad.

Y si bien, a grandes rasgos, todavía hay muchos desafíos para hablar de inclusión plena por la falta misma de espacios equitativos para quienes mantienen esta condición, lo cierto es que existen figuras que han mirado por encima del hombro estas barreras y se han esforzado hasta conseguir que su trabajo sea reconocido.

Por eso, EXPRESO te presenta a cinco personalidades con limitaciones físicas que han logrado alcanzar el éxito.

STEVEN HAWKING

El astrofísico británico Stephen Hawking da una rueda de prensa en Londres (Reino Unido). ANDY RAIN

Seguramente una de las figuras más reconocidas a nivel mundial. Hawking es físico teórico, astrofísico, cosmólogo y eminencia en el campo de la divulgación científica. Fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica a los 21 años. Al recibir el diagnóstico (1963), los médicos le dieron dos años de vida, pero el científico se mantuvo con vida hasta 2018.

Sus más de treinta años paralizado de pies a cabeza y utilizando un sintetizador de voz para poder comunicarse, además de una silla de ruedas que manejaba a través de leves movimientos de cabeza y ojos, no fue un problema para que el genio siga brillando, pues siguió trabajando como investigador y docente.

Durante gran parte de su vida, Hawking dio visibilidad de su enfermedad en el mundo entero, pues organizó charlas y eventos de concientización. Convertido en uno de los personajes más reconocidos de la historia reciente, su historia fue llevada al cine en la película 'La teoría del todo'.

DARWIN CASTRO

Castro se alzó con la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2019. CORTESIA

A sus 16 años, este joven ecuatoriano empezó a perder progresivamente la vista, tras ser diagnosticado con queratocono (enfermedad degenerativa de la córnea) y glaucoma, algo que lo llevó a creer que ya no podría seguir adelante por su cuenta.

Sin embargo, las cosas cambiaron. Tres años después (2013) y por consejo de su madre, se comenzó a involucrar con el deporte hasta llegar al atletismo, donde ha conseguido innumerables logros de la mano de Sebastián Rosero, su guía durnate los entrenamientos y competencias.

En la actualidad, el cuencano tiene un porcentaje de discapacidad viual del 100% y no ve absolutamente nada.

Su primera medalla internacional (bronce) le llegó en el Open Internacional de Cali en la prueba de los 1.500 metros planos categoría T11. Un año más tarde (2015) mejoró todas sus marcas en el Grand Prix de Sao Paulo, lo que le valió la clasificación a los Juegos Parapanamericanos de Toronto, donde se convirtió en el primer ecuatoriano con discapacidad visual en ganar una medalla en un torneo de esta envergadura.

Así sus logros han ido en acenso y ahora, tiene la mirada fija en las Olimpiadas de Tokio 2021.

PABLO PINEDA

Pablo pineda, el único joven con síndrome de down que se graduó de la Univerisdad que ahora es un pedagogo, conferencista y actor dio una conferencia en el Teatro de la Camara. CHRISTIAN VASCONEZ

Este joven español tiene síndrome de Down, y nunca ha tenido miedo de decirlo fuerte y claro. Ha expresado en múltiples ocasiones lo feliz que está con su condición y no es para menos, pues peldaño a peldaño se ha convertido en el primer diplomado europeo con síndrome de Down.

Pero no solo eso, además es conferenciante, presentador, escritor y actor galardonado con la Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2009 por su participación en la película 'Yo, también'.

Ha desarrollado múltiples jornadas internacionales de sensibilización con apoyo de la Fundación Adecco, en diferentes países como Colombia, República Dominicana, otras naciones de Europa, e incluso Ecuador, donde estuvo en 2016.

ANDREA BOCCELLI

Andrea Boccelli con el botón de oro que otorga la plataforma YouTube. INSTAGRAM

Sin lugar a duda, una de las figuras más destacadas de la industria musical a nivel mundial. Boccelli nació con un glaucoma congénito que lo dejó parcialmente ciego, algo que no le impidió asistir a clases de piano a los seis años.

Y no fue hasta los doce años, cuando tras un accidente en un partido de fútbol, que le dejó completamente si visión. Pero su espíritu de superación innato y su gran pasión por la música superaron todo obstáculo y le permitieron realizar una carrera musical, además de derecho.

A lo largo de su trayectoria, el tenor, músico, escritor y productor musical de origen italiano ha recibido numerosos premios de prestigio internacional e incluso tiene una playa con su nombre a orillas del Adriático.

ALEX ZANARDI

Sufrió un grave accidente en una carrera que le hizo perder el setenta y cinco por ciento de la sangre de su cuerpo. TWITTER

Este piloto automovilístico italiano, fue campeón de CART (Champ Car World Series) en 1997 y 1998, y obtuvo el tercer puesto en el campeonato 1996. Acumuló 15 victorias y 28 podios en 66 carreras disputadas en dicha categoría.

El 15 de septiembre de 2001 en Alemania, tras un grave accidente en una carrera de la Champ Car en el Euro Speedway Lausitz, Alex perdió sus piernas y estuvo a punto de perder su vida. Sin embargo, esto no configuró un limitante para el piloto que decidió retomar su pasión, diseñando sus propias prótesis de titanio para poder conducir un BMW -adaptado a su condición- en una carrera en la que quedó en séptimo puesto.

En 2005 logró en Alemania su primera victoria desde su accidente y ese mismo año comenzó a montar en un triciclo adaptado a su discapacidad, en el que pedaleaba con las manos, con lo que se ha convertido en campeón del mundial de paraciclismo en doce ocasiones, demostrando que los límites sólo están en la mente.