El que las cifras de la pandemia sigan a la baja, inclusive después de la masiva movilización del feriado de carnaval de fines de febrero, es para el sector turístico la confirmación de que la COVID-19 camina a volverse una endemia y de que es el momento de mirar otra vez hacia adelante, esto es, de impulsar la reactivación sin las restricciones ni aforos.

El Ministerio de Salud informó el miércoles sobre la situación epidemiológica tras el carnaval. Allí anunció que los indicadores de contagiados, hospitalizados y fallecidos seguían descendiendo, además de que no preveía otro repunte.

“Estamos bastante bien”, dijo la ministra de Salud, Ximena Garzón, quien reiteró que si las cifras siguen bajando, podrían eliminar otras medidas como el uso de las mascarillas en los espacios abiertos.

Nicolás Romero, de la Asociación de Restaurantes del Guayas, considera que el informe epidemiológico ratifica lo que habían anticipado algunos epidemiológicos en el sentido de que la variante ómicron del SARS-CoV-2 era mucho más transmisible, pero menos letal que el virus original; y que su incidencia contribuiría a convertirla en una endemia.

Recordó que, basados en ello, algunos países europeos ya eliminaron las restricciones y declararon “el fin de la pandemia”. Por ello, a su criterio, las autoridades del país ‘están un poco lentas’ en la eliminación de algunas limitaciones de aforos y horarios que aún existen.

Por el nuevo contexto, cree que estas ya no tienen razón de ser y que se debe apuntar a una reactivación pero no con el 50 % o 75%. “Es hora de mirar otra vez hacia adelante, al futuro, no para olvidar el pasado, sino para enfocarse 100% en la reactivación”, expresa.

Con él coincide Édson Larrea, director ejecutivo de la Asociación de Profesionales de Turismo y Hotelería del Ecuador, quien resalta que las cifras de la COVID-19 continúen descendiendo a pesar de que, según los datos que ellos manejan, en el feriado de carnaval se movilizaron 750.000 personas.

“Pese a ello vemos que el nivel de contagios ha sido muy inferior. Son cifras muy alentadoras para la reactivación económica, turística y comercial que espera el país”, estima Larrea, quien espera la eliminación de restricciones que aún subsisten, de cara al próximo feriado de Semana Santa.

Con más cautela, el presidente del Colegio de Médicos del Guayas, Wilson Tenorio, dice que estamos en un período de observación de 15 días desde el fin del carnaval (1 de marzo) para confirmar si en efecto no se produce un repunte.

Pero, en líneas generales, señala que “estamos en plena transición de una pandemia a una endemia”. Tenorio habla de que estamos en una ‘hiperendemia’, una fase intermedia entre pandemia y endemia.

Resalta que se ha podido llegar a esta situación más positiva gracias al esfuerzo del personal de salud en todo este tiempo; los diversos sectores y gremios que se han unido para apoyar; y la colaboración de la ciudadanía al aplicar las medidas de bioseguridad.