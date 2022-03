El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó este miércoles 9 de marzo de 2022 el informe epidemiológico correspondiente a la novena semana del año. Allí ratificó que las cifras de nuevos contagios, hospitalizados y fallecidos por COVID-19 siguen a la baja incluso tras el reciente feriado de carnaval y manifestó que no prevé un nuevo repunte.

"Estamos bastante bien", expresó la ministra de Salud, Ximena Garzón, luego de exponer las cifras y estadísticas de la epidemia de la primera semana de marzo. "No creemos que vaya a haber un nuevo repunte", agregó, aludiendo al brote que se produjo entre las últimas semanas de diciembre y primeras de enero por la presencia de la variante ómicron.

En todo caso, Garzón dijo que, por prudencia y seguridad, continuarán monitoreando por dos semanas a partir del último día de exposición del feriado de carnaval (martes 1 de marzo) algún posible aumento de casos o de hospitalizaciones.

"No los hemos tenido y eso nos hace tener positivismo de que vamos a poder decir que en 15 días podemos liberar ciertas restricciones de bioseguridad como el uso de mascarillas en espacios abiertos", reiteró la ministra.

Garzón insistió en que, a pesar de los elevados casos de contagios que se presentaron en la parte inicial del 2022, la letalidad de la enfermedad "ha sido mínima", lo cual atribuyó a los altos porcentajes de la población objetivo vacunada contra la COVID-19. A la fecha, el 85 % con dos dosis; y 28 % con tres dosis o de refuerzo.

Incluso, hay también un notorio descenso de uno de los indicadores que se mantenía alto semanas después del brote de inicios de año. Es el de la positividad (el número o porcentaje de casos que resultan positivos de cada cien pruebas de diagnóstico).

En la fase crítica de este repunte llegó a superar el 60 %, pero en la última semana se redujo a 14 %. Es decir, que mientras en enero pasado, de cada 10 pruebas de diagnóstico, 6 resultaban positivas, en la primera semana de marzo había bajado a 1 de cada 10.

"Podremos decir que la pandemia está bajo control cuando la positividad esté bajo 5%, como estuvo en septiembre del año pasado por algunas semanas, pese a tener la variante delta en el país", indicó la ministra durante un conversatorio virtual con medios realizado desde el hospital general de Latacunga.

La autoridad de Salud también informó que no hay reporte de la presencia en el país de la subvariante de ómicron, BA.2, considerada aún más transmisible. Pero agregó que no hay evidencia científica de que cause un mayor agravamiento de la enfermedad ni más letalidad.

La ministra Garzón también se refirió a la anunciada externalización del servicio de farmacia de las unidades públicas de salud, la cual se prevé "para fines de marzo". Señaló que es un proyecto que se planifica desde hace seis meses y que se ha reunido con cadenas farmacéuticas y con entidades gubernamentales para ajustar detalles de su ejecución.