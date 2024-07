Charla sobre autismo destaca la importancia de la inclusión

Iván Ruiz, psicoanalista español y miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, visitó la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en el marco de las Jornadas sobre “Autismo y Psicosis hoy: ¿Cómo pensar el diagnóstico y las intervenciones con el sujeto y su familia?”, organizadas por la carrera de Psicología.

Ruiz, figura clave en este encuentro, compartió su experiencia ética y profesional sobre el autismo y la manera en el que la familia y la ciudadanía debe entenderla a EXPRESO.

“Cada una de las familias que tienen hijos autistas, tienen dificultades para trabajar esta problemática desde casa, y el desarrollo de los sujetos en la ciudad. Porque para entender a las personas autistas encontramos en primer plano que la persona autista no logra regular sus vínculos sociales. Es decir, no logra acercarse al otro de forma natural. Con lo cual, la familia está llamada a encontrar las maneras de vivir y compartir con sus hijos u otros miembros, y encontrar la manera de que la ciudad haga un espacio para que ellos puedan desarrollarse como cualquier persona”, comparte.

Ciudades excluyentes

El especialista explica a este Diario que el desconocimiento social genera discursos que no integran ni aportan a las personas autistas, volviendo a la ciudad poco inclusiva. “Es normal ver que los ciudadanos, cuando ven algo que no encaja con la buena imagen de ciudad, crean discursos cómo: “Usted está educando mal a su hijo, es un niño caprichoso, tendría que decirle que no y regañarlo”, etc.. Pero esto debe cambiar. El guayaquileño, en particular, podría preguntarse qué está pasando aquí y antes de intervenir, observar, aprender”, asegura.

Dentro de las jornadas, que duraron tres días en el Aula Magna de la UCSG, el psicoanalista, recibió preguntas de todo tipo por parte de estudiantes, docentes y público externo, generando varias impresiones.

Una condición nativa

“Realmente me parece que es un fenómeno muy particular lo que sucede en la ciudad de Guayaquil, y una de las conclusiones, después de escuchar varios casos clínicos, y haber debatido sobre ellos, es que estamos en un momento civilizatorio en que el psicoanálisis creado por Freud y continuado por Jacques Lacan, puede funcionar como un refugio para pensar, debatir y preguntarse sobre el autismo no como trastorno, sino el autismo como la condición nativa y consustancial de la subjetividad humana. Eso es un trabajo para desarrollar”, concluye.

Miguel De La Rosa García, magister en psicología y organizador de este encuentro también da a conocer la experiencia académica que se generó en este conversatorio. “Las Jornadas sobre Autismo y psicosis hoy, tuvieron tres fines, los cuales articulamos en tres ejes de trabajo: precisar los criterios para el diagnóstico diferencial, destacar las intervenciones posibles desde el psicoanálisis, así como la práctica con sujetos autistas en instituciones. Esperamos que la ciudadanía entienda que, más allá del diagnóstico de autismo, hay un ser humano que, singularmente, se inserta al mundo”.

