César Umajinga: "Está archivado el juicio político contra la Fiscal General"

"Para nosotros, el juicio político contra la Fiscal General del Estado está cumplido y terminado", afirmó César Umajinga, asambleísta de ADN. Además, señaló que su bancada ha seguido el proceso de manera "legítima y legal, de acuerdo con la ley y con la Constitución de la República". Afirmó que ya no se puede extender el proceso por 10 días adicionales para la sustanciación.

Según el asambleísta oficialista, el caso está cerrado porque no se aprobó la calificación del juicio político contra Diana Salazar, Fiscal General del Estado. La mayoría votó en contra de la moción al respecto en la noche del lunes 9 de septiembre de 2024.

"Absolutamente nadie puede desviarse del procedimiento. En la Comisión de Fiscalización hemos unificado los pedidos de juicio, que estaban relacionados, ya que eran contra la misma persona y materia. Se unificaron y presenté la moción para el archivo del juicio. Para nosotros, el juicio político está cumplido y terminado. No hay otra posibilidad ni estrategia política. Para la comisión, el trámite está concluido al 100%".

Qué dice el correísmo

Para el correísmo, sin embargo, supuestamente no se habrían unificado los pedidos de juicio político, quedando pendiente el propuesto por Héctor Valladares.

"No he conocido personalmente a la Fiscal General del Estado, solo la vi cara a cara el 13 de octubre cuando compareció en la Asamblea. Ni siquiera la saludé. Siempre la he respaldado por su trabajo en casos como Metástasis, Nene y Relámpago, y por su lucha contra la corrupción en el país".

Según Umajinga, el proceso se cayó porque no había argumentos sólidos. "Hemos revisado previamente todos los anexos de fundamentación. Hemos actuado de manera legítima y legal, para evitar que el asunto pase a otra instancia, que sería el Pleno".

