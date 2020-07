Conoce qué están haciendo los centros comerciales en Guayaquil para recibir a sus clientes

Hay muchas interrogantes en cuanto al recibimiento de clientes a los centros comerciales en Guayaquil, entre ellas cómo será la atención en los locales, el tratamiento del distanciamiento social entre consumidores y vendedores, la ida al cine, en la patio de comidas, etc.

Es por eso que EXPRESO se contactó con los gerentes de Mall del Sur, CityMall y Village Plaza, quienes contestaron a las interrogantes para poner en marcha la "nueva normalidad" que consiste en mantener los protocolos del COE Nacional para evitar la propagación del temible COVID-19.

No es ningún secreto que el coronavirus desató un sinnúmero de anomalías a nivel comercial donde antes de la pandemia se vendía con normalidad pero ahora los negocios están abiertos con un aforo del 30%.

Para Leticia García, Gerente de Marketing del Mall del Sur, esta época ha sido de constantes cambios. ya que los centros comerciales tienen normas diferentes de funcionamiento: aforo máximo del 30% de la capacidad total, horario reducido; todo para poder retornar a la normalidad.

En el Mall del Sur, las señaléticas son obligatorias para el distanciamiento social. Cortesía Mall del Sur

"Desde el 20 de mayo que Mall del Sur abrió sus puertas hemos recibido la visita de nuestros clientes de forma regular. Creemos que a medida que avancemos en las etapas de semaforización, las actividades se van a normalizar", dijo García a EXPRESO.

Sin embargo, destacó que esta experiencia ha sido de gran ayuda para que nuevos modelos de negocios salgan a flote como el caso de las plataformas digitales, venta en linea y entregas a domicilio.

Estas formas de comercialización se catapultaron y crearon nuevas oportunidades de venta para los comercios que en Mall del Sur han sido capitalizadas de forma exitosa

Leticia García, gerente de Marketing / Mall del Sur



Uso obligado de mascarillas, control de temperatura, distanciamiento social, lavado y desinfección de manos es el conjunto -acompañado de una campaña de concientización tanto en el centro comercial como en nuestras redes sociales- que se utilizó para direccionar a los clientes del Mall a que cumplan con las normativas del COE.

CITYMALL

El CityMall también goza de señalética en el piso. Cortesía City Mall

Algo igual pasó con CityMall. Patricia Herrera, también gerente de Marketing, puntualizó a EXPRESO que, en cuanto a las campañas de concientización, el centro comercial está enfocado en comunicar cómo ha sido la adaptación a la situación actual a través de la implementación de mecanismos.

¿La razón? Según Herrera, estos mecanismos permitirán a los visitantes una estadía lo más segura posible. "La comunicación se ha realizado tanto en el Centro Comercial como en las redes sociales", dijo.

A su vez, la comunicación -en el CityMall- cubre ámbitos como: control de aforo, respeto al distanciamiento social, aplicación de gel alcohol, señalización en baños, toma de temperatura, desecho adecuado de mascarillas y guantes, entre otros.

Pese a todo esto a este diario le nació una duda: ¿Los locales están al tanto de estas medidas? La gerente respondió:

En CityMall se compartió, con cada uno de los Locales, el protocolo de reapertua donde se debe respetar el aforo permitido dependiendo del color del semáforo.



"También se estipulan temas en Salud Ocupacional, controles de ingreso al centro comercial -tanto para el personal como para la mercadería-, lineamientos especiales para los locales de comida, entre otros", acotó.

VILLAGE PLAZA

El aforo en el Village Plaza es del 30%, decretado por el COE Nacional. Cortesía Village Plaza

¿Se están haciendo controles? Esta respuesta la tiene otra experta en el tema. Hablamos de la gerente de Marketing del Village Plaza, Nathalia Tamariz, quien dijo que las autoridades y la empresa están haciendo controles en las tiendas para verificar que se cumplan todas las medidas.

En Village existe el compromiso de todos los locales de acatar las normativas

Nathalia Tamariz, gerente de Marketing / Village Plaza



"Todos somos responsables de nuestra parte en este proceso: los clientes, el centro comercial y cada local", manifestó Tamariz.

EL PATIO DE COMIDAS

En el Village, dice Tamariz, los restaurantes y patios de comida tienen un claro reglamento que cumplir: primero sobre su aforo que es del 30% en semáforo amarillo y 50% en semáforo verde,

Además, recordó, que debe existir un distanciamiento entre mesas y filas, lo que, según ella, se está cumpliendo a cabalidad en Village.

"El personal de atención cumple con todas las normativas de bioseguridad y estos comercios son monitoreados por el municipio para que cumplan la normativa sobre tratamiento de alimentos", precisó.

Asimismo, pasa en el CityMall. En el patio de comidas también se ha dispuesto el distanciamiento social.

Básicamente, acorde al pronunciamiento de Herrera, las mesas de cuatro personas solo tienen dos sillas y las mesas para dos personas, ahora solo tienen una.

En los ascensores también hay leyendas sobre el distanciamiento social. Cortesía Village Plaza

Pensando en los grupos familiares, se organizaron mesas más grandes que están debidamente identificadas

Patricia Herrea, gerente de Marketing / CityMAll



LOS BAÑOS ESTÁN CON SEÑALÉTICA, EL CINE AÚN NO FUNCIONA

En los baños se han hecho adecuaciones, por ejemplo, los lavamanos y urinarios disponibles están distanciados entre sí. Además, en los 'restrooms' de estos centros comerciales se encontrará señalética recordando el correcto lavado de manos y aseo personal.

En cuanto al cine, Tamaris apuntó que aún no van a funcionar, ya que no tienen permitido su funcionamiento y el COE no ha dicho cuándo pueden abrir.

"Esta categoría es la que más tiempo lleva cerrada, ya que fueron los primeros espacios que por decisión de la autoridad competente dejaron de funcionar", recordó.

Incluso, se preocupó del cierre de esta cartera de negocios porque pone en peligro los puestos de trabajo de sus empleados y proveedores. Además, al ser un generador de tráfico importante, afecta no solamente los ingresos de los cines, sino también la venta de los locales de comidas", indicó.

Para las entendidas, los centros comerciales en Ecuador han sabido reaccionar y respetar las normativas de emergencia sanitaria declaradas por el Gobierno Nacional para un regreso seguro a las actividades,

"La disciplina es una parte importante de este proceso, y como indicamos en nuestras campañas, la salud es responsabilidad de todos", finalizó Leticia García.