Centro Democrático pedirá al CNE que se pronuncie sobre la situación electoral de Rafael Correa

Centro Democrático (CD) enviará al Consejo Nacional Electoral (CNE) una consulta para que sea este organismo el que se pronuncie sobre la situación electoral del expresidente Rafael Correa, una vez que se ratificó la condena en su contra por el delito de cohecho.

En dialogo con EXPRESO en director ejecutivo de esta organización política, Enrique Menoscal, informó que el documento con la inquietud ya está listo y que solo faltaba ser revisado por los abogados de la organización, antes de ser remitido al ente electoral.

Según el dirigente político todavía no tienen una respuesta por escrito sobre si se validará o no el intento de Correa de aceptar la candidatura por vía telemática. También, les gustaría conocer la postura del CNE una vez que la casación fue rechazada y Correa sentenciado.

“Al no tener una respuesta del CNE no tenemos aún un justificativo para cambiar el binomio. ¿Cuándo tendremos un justificativo? cuando el CNE nos diga por escrito que no nos va a aceptar el candidato y ahí procederíamos al cambio”, dijo Menoscal.

Pero la alternativa principal que maneja Centro Democrático, que forma alianza con Compromiso Social, es esperar hasta el 18 de septiembre, día en que inicia la inscripción oficial de candidaturas para que el CNE les notifique que Correa está inhabilitado y de plazo de hacer el cambio del compañero de fórmula de Andrés Arauz, en 48 horas.

En días pasados, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que el precandidato a la Vicepresidencia por CD no se presentó. “Si un candidato no registró su aceptación, los funcionarios pasarán un informe, y cuando se tengan que calificar las candidaturas, si no cumplieron con los requisitos, no serán inscritos”, agregó.

Menoscal, tiene una interpretación distinta. Dice que la aceptación es apenas uno de los requisitos y si no se ha cumplido, el CNE debe permitir el cambio de candidato. “Si no aceptó es parte de un requisito y un requisito no cumplido origina que cuando te inscribas te anulen esa candidatura y te den 48 horas para cambiar de candidato”, aseguró Menoscal.