Gerente de CELEC no niega informe que advierte sobre cortes de luz hasta marzo 2025

Fabián Calero, Gerente General de CELEC, no desmintió en entrevista el informe, pero aseguró que trabajan para que no suceda

Foto referencial. El informe advierte sobre cortes de energía en un periodo de seis meses a causa del estiaje; las autoridades dicen que hacen todo para que eso no suceda.

No lo desmiente y asegura que hacen todo lo posible para que no suceda. El gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), Fabián Calero Freire, fue consultado en una entrevista con Teleamazonas sobre un informe que advierte sobre el "riesgo de cortes de energía eléctrica durante el periodo de octubre de 2024 a marzo de 2025". El funcionario señaló que el informe se basa en los problemas que ocurren durante el año por el estiaje, pero que trabajan para que "eso no suceda".

Daniel Noboa les dice "pendejos" a legisladores tras el 'apagón' en la Asamblea Leer más

Si bien Calero no desmintió el informe, tampoco pudo asegurar con certeza que las acciones ya ejecutadas solventarían la crisis: "Las medidas que se están tomando, día a día, con análisis diarios de forma responsable, evalúan las necesidades del sistema eléctrico. Por eso se realizaron los mantenimientos, para evitar cualquier tipo de desconexión".

RELACIONADAS Apagones ponen en riesgo la operación de la planta La Toma

NO DESCARTA MÁS CORTES

Sobre si habrá apagones después de los cortes de luz programados para el lunes 23 de septiembre hasta el jueves 26 de septiembre, en una franja horaria de 22:00 a 06:00, como lo ha anunciado el Gobierno Nacional, Calero no pudo descartarlo con certeza. Aseguró que la generación de energía no solo dependen de las lluvias, sino también de la generación de energía térmica: "Estamos trabajando para que no solo sea cuando llueva; estamos incorporando generación eléctrica firme (que se realiza con las barcazas generadoras)".

Finalmente, Calero dijo que no habría más apagones después del jueves 26 de septiembre, ya que la generación firme no depende de las lluvias. Sin embargo, Ecuador cuenta actualmente solo con una barcaza generadora de energía de 100 MW operativa; una segunda, de 240 MW, está por llegar en noviembre próximo, según la previsión de CELEC. Esto frente a los 1.080 MW que necesita el país para superar la crisis energética desencadenada por el estiaje que afecta al país y a la región.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ