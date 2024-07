CELEC denuncia intento de sabotaje en la hidroeléctrica Toachi Pilatón

Fabian Calero, gerente de Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec Ep), informó esta semana que la hidroeléctrica Toachi Pilatón, que está en etapa de prueba y prevé entrar en funcionamiento el primer trimestre del año 2025, sufrió un intento de sabotaje.

El hecho, según Celec Ep, fue denunciado ante la Fiscalía de Santo Domingo de los Tsáchilas.

"Sacaron dos fusibles del sistema de drenaje de la Central. Nosotros, como administración, presentamos una denuncia el 4 de junio en la Fiscalía por intento de sabotaje de esa unidad. Esto implica que, al no operar el sistema de drenaje, la casa de máquinas podría terminar inundándose", declaró Calero en una entrevista concedida al programa Vera a Su Manera, el pasado 3 de julio.

Sobre los trabajos que se realizan para poner en marcha la hidroeléctrica, el gerente de Celec EP aseguró que están trabajando "las 24 horas, los siete días de la semana", en medio de un proceso de mediación con la empresa rusa Tyazmash, a cargo de la obra. "Son 200 megas adicionales que estarán listos en el primer cuatrimestre de 2025. Como administración resolvimos el problema con Tyazmash".

Archivo. La central hidroeléctrica Toachi Pilatón está en etapa de pruebas. Expreso

Toachi Pilatón y su operación

Esta es la única hidroeléctrica nueva que entrará en operación en corto plazo, según el Ministerio de Energía y Minas, sumando 205 megavatios al sistema energético nacional.

El proyecto estuvo en riesgo de paralizarse en marzo. La empresa rusa Tyazmash, encargada de instalar los equipos electromecánicos, estuvo a punto de abandonarlo. Sin embargo, la empresa solicitó una ampliación de su contrato y un pago adicional de 54 millones de dólares.

Los diálogos para salvar el proyecto concluyeron con un acuerdo que, según el entonces ministro de Energía encargado, Roberto Luque, fue justificado técnica y jurídicamente.

Este acuerdo incluía que la central sea entregada en enero próximo y no en diciembre de 2024, como estaba previsto, y que Tyazmash reciba un pago menor al exigido inicialmente: "Yo me he enfocado mucho en que sea bien justificado técnicamente y jurídicamente la decisión que están tomando en el marco del proyecto", aseguró Luque.

Mientras tanto, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército ha trabajado -durante el mes de junio- en las obras civiles, reparando la chimenea y el túnel de carga, terminando la casa de máquinas Alluriquín y habilitando el embalse de la represa de 60 metros de altura, que estará impermeabilizada.

