Cayeron presuntos extorsionadores causantes de atentados en Lomas de la Florida

Tres hombres quienes estarían detrás de los atentados contra un supermercado en el sector de Lomas de la Florida, al norte de Guayaquil, fueron capturados este martes 3 de octubre.

La Policía detalló que las capturas se dieron luego de varios allanamientos en el sector de la Nueva Prosperina.

Se presume que los hombres, quienes son miembros de la banda de los Tiguerones, estarían relacionados con la balacera que causo la muerte de un guardia de seguridad en este sector, el pasado 14 de septiembre.

En su poder se encontraron panfletos en los que amenazaban al supermercado con represalias si se seguían negando a pagar por su "seguridad".

"Vamos a tener que comenzar con los trabajadores, no estamos jugando. Si quieren que esto acabe, paguen los $ 12 mil de entrada y $ 2 mensuales. No pedimos limosna, sabemos cuánto marcan sus ganancias. No expongan a más gente, la Policía no podrá llegar a nosotros", manifestaba el escrito.

También se les encontraron armas de fuego, municiones, prendas policiales y dos tacos de material explosivo, los mismos que habrían estado destinado a realizar más atentados contra los negocios de la zona.

