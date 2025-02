Casos inconclusos desde la pandemia marcan la agenda

En dos meses, el legado de Diana Salazar, al frente de la Fiscalía General del Estado, llegará a su fin. Incluso si es prorrogada por unos meses, la atmósfera política no le es muy favorable, con un correísmo que la ha declarado enemiga y busca su destitución.

Durante su administración hay una serie de casos que se han iniciado y no han sido resueltos. La lista es larga, y va desde corrupción que involucra a altos funcionarios gubernamentales con el narcotráfico y contratos en empresas públicas, hasta asesinatos de figuras políticas y menores de edad que dan muestra del alto nivel de inseguridad en el que está hundido el Ecuador.

Preguntas sin respuestas

El crimen de Fernando Villavicencio, candidato a la Presidencia, ocurrido en 2023, es uno de los expedientes cuyo avance para dar con los autores intelectuales no se ha visto. ¿Quién ordenó su asesinato? ¿Quién contrató a los sicarios? ¿Es posible que sus autores sean políticos?

Las preguntas sin respuestas son infinitas. El avance de la investigación ha logrado dar con los autores materiales y los organizadores, quienes pertenecen a la banda de Los Lobos, que es la misma organización que pretendió sembrar el terror al atacar el canal TC Televisión en un programa en vivo.

Estos casos, no solo representan desafíos para la justicia y la seguridad, sino que también han dejado una huella de interrogantes y reflexiones sobre la transparencia y eficiencia de las instituciones, y la pregunta de si la Fiscalía General podrá llevar los casos hasta una sentencia.

Hay expedientes abiertos que tienen años: Sinohydro, Singue, Reconstrucción de Manabí, Nilsen Arias y la preventa petrolera, Nene, Celu, China Camc, Amistad, Pantalla, Purga, Plaga, Petroecuador, etc.

En esta larga lista también están los casos por los sobreprecios de insumos médicos durante la pandemia. Un proceso por delincuencia organizada en el que están procesados Daniel Salcedo Bonilla . su hermano Noe Salcedo Bonilla, y otras personas como Xavier Jordán Mendoza, Luis Jairala Zunino o Jacobo Bucaram Pulley tenían una cita el pasado 11 de enero. Pero esto no se dio porque los hermanos salcedo no se conectaron desde la cárcel, en donde cumplen otras sentencias. Este es uno de los casos que más diferimientos y excusas se han presentado pues la fase de juicio comenzó en 2021. Significa que en cuatro años no se ha podido convocar a una audiencia que ha tenido 67 intentos.

Los argumentos o argucias han sido varias, como un cambio de abogados de último momento, defensores que simplemente no asisten, diagnóstico de COVID, falta de energía eléctrica, emergencias médicas, etc.

Caso Nene

Los diferimientos para impedir que se realicen las audiencias es una constante y una forma de obstrucción del desarrollo del proceso con el que los fiscales y jueces se enfrentan. Es así, por ejemplo, que la causa contra Bibian Hernández, en el denominado caso Amistad, ha esperado una audiencia preparatoria de juicio desde mayo de 2024. Yen marzo ya se cumple un año del inicio del proceso.

El caso Nene, que es una investigación contra Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, tendrá una importante audiencia el 10 de marzo. Será juzgado por supuesta oferta para tráfico de influencias.

La audiencia se iba a realizar el mes pasado, pero su abogado Oswaldo Trujillo fue detenido por supuesta tenencia de municiones, en el marco del operativo del caso Fachada.

Hay otro caso llamado Euro2024, que es la investigación por lavado de activos de Jezdimir Srdan, un serbio radicado en Ecuador desde hace décadas y que tiene causas por narcotráfico desde 2014.

En esta lista hay un caso que en apariencia ya está cerrado. Se agotaron todos los recursos, hasta casación. Es el caso Sobornos, pero aunque tenga sentencia ejecutada, siempre ha estado latente un posible recurso de revisión para revertir todo.

