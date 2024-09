Jueza Mercedes Caicedo tardó 207 días para excusarse del juicio de Maribel Barreno

Por cuatro ocasiones se ha intentado instalar la audiencia de juzgamiento en contra de los exvocales del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Morillo, y el exjuez de la Corte de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya Flor.

Las razones de los diferimientos son varias, desde la ausencia de Barreno hasta el cambio de abogados a última hora. Este viernes 6 de septiembre de 2024 se debía instalar el juicio, pero no se logró porque faltaba un juez: Marco Vinicio Rodríguez Mongón, a quien la Corte Nacional no le había notificado que reemplaza a Mercedes Caicedo, quien presentó el 3 de septiembre una excusa con el objetivo de separarse y no actuar en este juicio.

Las ausencias de la jueza Caicedo en el caso Vocales

Mercedes Caicedo recibió el caso Vocales por sorteo, el 9 de febrero de 2024. Desde esa fecha hasta su pedido de excusa han pasado 207 días en lo que fue parte del tribunal de juzgamiento y pero no alertó sobre los argumentos, que hoy motivan su salida.

La magistrada dice que el argumento para pedir su excusa son actos que pasaron hace un año. Afirma que el 11 de septiembre de 2023, cuando reemplaza al exjuez Walter Macías, actuó como jueza de instrucción y que si bien no instaló la audiencia que debía hacerlo sí escuchó a las partes y garantizó sus derechos.

#AHORA | #CasoVocales: Por 6ta. ocasión no se instala audiencia de juicio contra los exvocales del @CJudicaturaEc Maribel B. y Juan José M., y el expresidente de la Corte Provincial de #Pichincha, Vladimir J. Esta vez por falta de notificación al Juez Nacional, Vinicio Rodríguez. pic.twitter.com/yOjY83xzGJ — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 6, 2024

"En el presente caso, es evidente que la doctora Mercedes Caicedo Aldaz, actuó (hace casi un año) en calidad de Jueza de Instrucción, en la presente causa, revisando actuaciones efectuadas por Fiscalía General del Estado, y determinando que se violenta el derecho a la defensa y el debido proceso, si se instalase la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, sin tener el tiempo y los medios necesarios para analizar un informe pericial. De manera que, la intervención previa en tal calidad constituye un motivo de separación para intervenir como Jueza de esta Sala, por encontrarse objetivamente justificado", indica el fallo.

Jueza (e) Mercedes Caicedo se excusó de conocer el proceso contra los exvocales de la Judicatura. Cortesía

Tras este razonamiento, los otros dos jueces que conforman el tribunal Julio César Inga y Felipe Córdova aceptaron el pedido de Caicedo, quien en dos ocasiones anteriores pidió vacaciones en los días convocados para comenzar el juicio.

Por ejemplo, la audiencia estaba señalada para el 26 de agosto. Mercedes Caicedo pidió licencia con remuneración desde el 26 al 29 de agosto de 2024. En la convocatoria del 16 de agosto, ella también pidió licencia del 12 al 16 de agosto.

El caso contra Barreno, quien fue salvada del juicio político en la asamblea gracias a los votos del correísmo se basa en la denuncia de una jueza de Pichincha, quien aseguró que los vocales la presionaban en 2022, para que ella a su vez, presione a un juez y éste falle a favor de una acción de protección de Guadalupe Llori, con la que buscaba seguir como presidenta de la Asamblea.

