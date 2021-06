Caso El Universo: El Gobierno evita reconocer culpa por el exilio de Emilio Palacio

Responsable en parte. El Estado ecuatoriano reconoció parte de su culpa en los hechos en torno al conocido caso El Universo. Aceptó su responsabilidad internacional por la violación del derecho a la libertad de expresión y pensamiento, a las garantías judiciales, a la protección judiciales y principio de legalidad de Emilio Palacio y los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, accionistas de diario El Universo, en el marco del proceso judicial en el que fueron sentenciados a 3 años de prisión y al pago de 40 millones de dólares por el delito de injurias calumniosa grave a autoridad al presidente Rafael Correa por un artículo de opinión.

No solo eso. También reconoció que la sanción penal y la reparación de carácter civil resultaron desproporcionadas e innecesarias. "De igual forma reconoce que lo desproporcionado de la pena impuesta tiene la capacidad de producir un efecto intimidatorio en el ejercicio de la libertad de expresión en perjuicio, no solamente de las presuntas víctimas de este caso, sino de todos los periodistas y medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto", dijo la representante de Ecuador.

Lo que evita reconocer el Estado ecuatoriano es su responsabilidad por la presunta violación del derecho a la circulación y residencia en perjuicio de Palacio, quien ahora está asilado en Estados Unidos. La representante de Ecuador recuerda que en agosto de 2011, Palacio abandonó el país y ahora reside en Miami. Al contrario, recordó la representante, César Pérez, subdirector del rotativo, sentenciado en el caso y quien rindiera ayer su versión, no ha cambiado su residencia tal como lo declaró. "Tanto el señor Palacio como el señor Pérez afirmaron ante este Tribunal haber sido víctimas de amenazas por el entonces presidente. Los términos, el tipo de amenazas y los medios descritos en los dos casos guardan similitud, por lo que se podrían concluir que se encontraban en la misma situación de riesgo... Sin embargo, el señor Pérez y el señor Palacio tomaron decisiones diferentes respeto a su lugar de residencia", argumentó la representante.

La salida del señor Palacio del Ecuador fue una decisión al igual que su permanencia en Estados Unidos hasta la presente fecha, es decir no existe el elemento forzoso que violaría el artículo 22 de la Convención Interamericana Representante de Ecuador

La defensa replicó el alegato final de la representación de Ecuador. El abogado Carlos Ayala manifestó su preocupación al trato dado a la declaración de Palacio. "Ciertamente son situaciones diferentes. A César Pérez le dolió que Emilio Palacio se separara de El Universo. Invito a leer con cuidado los informes del peritaje psiquiátrico y psicológico en el expediente para que vean el daño que se ha producido en consecuencia de ese patrón sistemático de acoso de funcionarios del Estado".

La parte de las presuntas víctimas, en la voz de su abogado Hernán Pérez Loose, pidió que se deje sin efecto la condena penal y todas las consecuencias que de ellas se derivan, reparar los daños materiales e inmateriales causados a las víctimas, otorgar las becas estudiantiles para los hijos de Emilio Palacio, adecuar la legislación penal sobre la libertad de expresión al derecho internacional de Derechos Humanos, prohibir condenas civiles equivalentes a sanciones civiles punitivas y que el Estado ecuatoriano se obligue a fortalecer la independencia de la Función Judicial.

Mientras que el Estado solicitó a la Corte que se abstenga de ordenar reparaciones sobre la presunta violación de derechos cuya responsabilidad no ha sido reconocida por el mismo. "Esto en virtud de que no se ha logrado probar su existencia a lo largo de presente audiencia... Los representantes no han podido justificar que los hechos del caso constituyen violación a los artículos 7, 21, 22 y 26 respecto a los cuales solicitan reparación".

La audiencia fue clausurada y las partes tienen hasta el 16 de julio para presentar sus alegatos finales de forma escrita. En esta audiencia, dentro del marco del periodo 142 de sesiones ordinarias de la Corte, no se conoció la resolución. Esto tomará un tiempo más.