Caso El Universo: La CorteIDH retoma la audiencia con versión de perito y alegatos finales

Borrón y cuenta nueva. Limpiar su historial judicial es uno de los pedidos de quienes aún figuran como sentenciados de la justicia ecuatoriana a 3 años de prisión y 40 millones de indemnización por el delito de injurias calumniosas. Los protagonistas del caso El Universo llevaron sus argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que, en el marco del período 142 de sesiones ordinarias, interrogó ayer a dos de los involucrados en el polémico caso que inició el entonces mandatario Rafael Correa en contra de Emilio Palacio y los hermanos César, Carlos y Nicolás Pérez, por una columna de opinión.

Palacio, ahora asilado político en Estados Unidos, rindió ayer su declaración y solicitó, además de la extinción total de la sentencia, que se le otorguen recursos que le permitan construir un patrimonio para su familia y retomar su labor periodística. Previamente relató los hechos públicos que originaron la demanda. Ahondó también en el clima de hostigamiento que afrontaba la prensa nacional durante la gestión del expresidente, ahora prófugo de la justicia por el delito de cohecho, quien se pronunció en Twitter. “Caso El Universo en Sistema Interamericano: ‘Informe’ de la Comisión me nombra más de 60 veces. Hoy (ayer) en audiencia ante la Corte me nombraron más de 140 veces… Y a mí nunca me han convocado o preguntado. ¿Y mis ‘derechos humanos’?”.

El interrogatorio de Amparo Esparza, una de las representantes del Estado ecuatoriano, claramente apuntaba a reducir la carga de culpa sobre este. De hecho, empieza recordando que el Estado reconoció su culpa por la violación al derecho a la libertad de expresión y otros de Palacio. “¿Usted lo conoce esto?”, fue la primera interrogante que le lanzó. “En los documentos no hay ninguna reparación y en la práctica no han cambiado ninguna ley”, respondió.

El perdón no alivia los daños vividos... Perdonó la condena, pero no la sentencia. César Pérez, subdirector de diario El Universo

El turno de César Pérez. Relató un escenario igual al descrito por Palacio para luego ser interrogado por Magda Aspirot, otra representante del Estado. Parte de sus dudas fueron dirigidas a medir el impacto del proceso en la economía del rotativo. “El 2012 (año posterior a las sentencias en primera instancia y apelación) fue el mejor año para El Universo en ventas, alcanzando un monto de 60 millones de dólares, ¿le llamó la atención?”, preguntó Aspirot a lo que Pérez manifestó su confusión sobre la interrogante que fue objetada por el abogado Carlos Ayala. La presidenta de la Corte acogió la objeción.

Al igual que Palacio, Pérez pide limpiar su historial y que se cree un precedente legal que disuada a mandatarios a no excederse en el poder.

Hoy continúa la audiencia con la declaración de un perito y los alegatos finales.

Juan Pablo Albán: “La injuria aún se puede aplicar en el país”

El jurista Juan Pablo Albán, en su calidad de perito, también fue llamado a rendir su versión y responder a las dudas de los jueces sobre su análisis relacionado a los delitos previstos en el sistema ecuatoriano en contra de la libertad de expresión, injuria calumniosa y otros. El abogado recordó que el delito de injuria sigue constando en el marco legal ecuatoriano y puede ser utilizado, como ha pasado en ocasiones, por autoridades para amedrentar a periodistas. “La injuria aún se puede aplicar”. Resaltó la Ley de Libre Expresión presentada por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea que plantea la derogatoria del delito de calumnia, pero fue enfático al precisar que hay que esperar lo que resuelva la Asamblea en torno a este proyecto de ley.