Caso Triple A ya tiene fecha para la audiencia de juicio: ¿Cuándo será?

El caso Triple A, que investiga un presunto comercio irregular de combustibles, enfrenta un momento clave con el inicio de la audiencia de juzgamiento en contra de las 22 personas naturales y jurídicas investigadas por la Fiscalía General del Estado.

En este caso esta siendo investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, entre otras personas naturales, y empresas vinculadas a la familia del burgomaestre, como Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.

Los bancos del país acataron la orden del juez de retener 12 salarios básicos unificados a las personas procesadas por el caso Triple A. Sin embargo, en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la retención superó lo dispuesto.



La fecha de la audiencia de juicio en el caso Triple A

De acuerdo con el expediente del caso, la audiencia de juzgamiento del caso Tripla A será a las 8:30 del 21 de enero de 2026 de manera presencial en la sala de audiencias ubicada en el segundo piso del Complejo Judicial Norte.

El Tribunal encargado de llevar adelante la audiencia de juicio del caso está integrado por Carlos Serrano Lucero y Víctor Barahona Cunalata, en reemplazo de Gabriela Cosette Lara Tello, quien mantiene en su contra una medida preventiva de suspensión impuesta por la Judicatura.

Asimismo, además del Ministerio Público y Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador figuran como acusadores particulares en el caso Triple A.

Un juez resolvió llamar a juicio a 22 procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Rene Fraga/ Expreso

Aquiles Álvarez solicita pruebas testimoniales

Según el expediente, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solicitó pruebas testimoniales para la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, que investiga el presunto delito de comercio irregular de combustibles.

El alcalde Álvarez, de acuerdo al expediente, solicitó la prueba testimonial de Arturo Barreiro, Álvaro Mejía, Jessica Alexandra Montesdeoca Garzón, Luis Gabriel Velasco, Christian Andrés Ojeda Ruiz y Nicole Dixiana Bermúdez Peña.

Todos los procesados en el caso Triple A

El caso Triple A investiga el presunto delito de comercio irregular de combustibles. 22 personas naturales y jurídicas son señaladas por la Fiscalía General del Estado como presuntos responsables, en diferentes niveles, del delito.

Los 22 procesados en el caso Triple A son:

Viteri Henríques Fernando Xavier

Cevallos Avellan José Ricardo

Álvarez Henríques Aquiles David

Zambrano Orellana Raúl Arnoldo

Araujo Saldarriaga Juan Dionisio

Vaca Gonzaga Fausto Vinicio

Flores Torres Edgar Moisés

Campoverde Abril Edgar Edmundo

Ortiz González Rosa Marbella

Cedeño Toala Lady Juliana

Vélez Orellana Jessenia Monserrate

Troya Cubi

Arias Tapia Juan Carlos

Salazar Solano Gloria María

Criollo Espadero María Elisa

Ortega Loaiza Olga Cecilia

Fuelcorp S.A.

Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.

Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A.

Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.

Indudiesel S.A.

Harsajudi S.A.

