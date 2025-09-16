Caso Triple A ya tiene fecha para la audiencia de juicio: ¿Cuándo será?
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, es parte de las 22 personas naturales y jurídicas procesadas en el caso
El caso Triple A, que investiga un presunto comercio irregular de combustibles, enfrenta un momento clave con el inicio de la audiencia de juzgamiento en contra de las 22 personas naturales y jurídicas investigadas por la Fiscalía General del Estado.
En este caso esta siendo investigado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, entre otras personas naturales, y empresas vinculadas a la familia del burgomaestre, como Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.
La fecha de la audiencia de juicio en el caso Triple A
De acuerdo con el expediente del caso, la audiencia de juzgamiento del caso Tripla A será a las 8:30 del 21 de enero de 2026 de manera presencial en la sala de audiencias ubicada en el segundo piso del Complejo Judicial Norte.
El Tribunal encargado de llevar adelante la audiencia de juicio del caso está integrado por Carlos Serrano Lucero y Víctor Barahona Cunalata, en reemplazo de Gabriela Cosette Lara Tello, quien mantiene en su contra una medida preventiva de suspensión impuesta por la Judicatura.
Asimismo, además del Ministerio Público y Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos y la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador figuran como acusadores particulares en el caso Triple A.
Aquiles Álvarez solicita pruebas testimoniales
Según el expediente, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, solicitó pruebas testimoniales para la audiencia de juzgamiento del caso Triple A, que investiga el presunto delito de comercio irregular de combustibles.
El alcalde Álvarez, de acuerdo al expediente, solicitó la prueba testimonial de Arturo Barreiro, Álvaro Mejía, Jessica Alexandra Montesdeoca Garzón, Luis Gabriel Velasco, Christian Andrés Ojeda Ruiz y Nicole Dixiana Bermúdez Peña.
Todos los procesados en el caso Triple A
El caso Triple A investiga el presunto delito de comercio irregular de combustibles. 22 personas naturales y jurídicas son señaladas por la Fiscalía General del Estado como presuntos responsables, en diferentes niveles, del delito.
Los 22 procesados en el caso Triple A son:
- Viteri Henríques Fernando Xavier
- Cevallos Avellan José Ricardo
- Álvarez Henríques Aquiles David
- Zambrano Orellana Raúl Arnoldo
- Araujo Saldarriaga Juan Dionisio
- Vaca Gonzaga Fausto Vinicio
- Flores Torres Edgar Moisés
- Campoverde Abril Edgar Edmundo
- Ortiz González Rosa Marbella
- Cedeño Toala Lady Juliana
- Vélez Orellana Jessenia Monserrate
- Troya Cubi
- Arias Tapia Juan Carlos
- Salazar Solano Gloria María
- Criollo Espadero María Elisa
- Ortega Loaiza Olga Cecilia
- Fuelcorp S.A.
- Compañía del Petróleo y sus Derivados Copedesa S.A.
- Comercializadora de Combustible Corpalubri S.A.
- Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.
- Indudiesel S.A.
- Harsajudi S.A.
