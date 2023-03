En su intervención, Carmigniani insistió en que la Fiscalía no ha motivado la imputación que le ha hecho.

La jueza Karen Alarcón Macías instaló el 22 de marzo de 2023 la audiencia para tratar la acción de protección presentada por el abogado Eduardo Carmigniani que pretende establecer la violación de sus derechos y que se deje sin efecto la imputación de presunto cohecho realizada por la Fiscalía General del Estado en el caso Sinohydro.

La magistrada suspendió la audiencia a las 17:01 del 22 de marzo de 2023 tras escuchar a más de una decena de personas en calidad de amicus curiae. Indicó, además, que luego de tener “un criterio formado” daría a conocer su decisión en la tarde-noche del mismo día.

Por otro lado, durante el desarrollo de a audiencia, Alfonso Zambrano Pasquel, uno de los amicus curiae, señaló que a Carmigniani se lo dejó en indefensión porque “no se le dijo qué es lo que hizo” y que la Fiscalía tenía que haber determinado cómo él participó del delito.

Xavier Flores durante su intervención como amicus curiae en la sala de audiencias. CAPTURA DE PANTALLA

Asimismo, Xavier Flores, otro de los amicus curiae y jurista que presentó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de Carmigniani, destacó que el caso "no solo se trata de un juicio de constitucionalidad, sino de convencionalidad". Además, ratificó que una formulación de cargos debe estar motivada.

Tras la intervención de los amicus curiae, Carmigniani se refirió a las motivaciones de su recurso e indicó que la tesis de la Fiscalía General del Estado de que la formulación de cargos no necesita motivación "no resiste el menor análisis". Además, señaló que la propia Constitución lo contradice y que esto es un "pisoteo" que la justicia constitucional deberá resolver porque "la Fiscalía no puede abusar de sus potestades".

Por su parte, la Fiscalía alegó que Carmigniani quiere utilizar la acción de protección para desconocer las potestades de la entidad fiscal y que la formulación de cargos al no resolver ningún problema jurídico, esta no califica como una resolución que deba ser motivada