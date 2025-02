Caso Purga: Fiscalía, en la recta final de su prueba y testigos en el juicio

En la séptima jornada de la audiencia de juzgamiento por el caso purga, se recibieron los testimonios de Steven Ramírez y del capitán de Policía Diego Gañay. El primero se refirió a un terreno en Durán que fue inscrito de forma fraudulenta a nombre de Fausto Alarcón, primo del exasambleísta Pablo Muentes. El segundo es agente investigador y actuó como analista en este caso. Presentó su testimonio sobre su análisis del contenido del celular de Mayra Salazar, ex relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Su trabajo incluyó cruzar esa información con los peritajes de otras comunicaciones en las aplicaciones WhatsApp, Signal y Zangi, testimonios de los implicados en el caso y lo hallado en el registro de ingresos y salidas en Mocolí y Mocolí Golf Club, donde se encuentra la vivienda de Muentes.

Caso Purga: Informes bancarios y otros testimonios en la sexta jornada del juicio Leer más

Estructura del grupo de delincuencia organizada



Según su relato, él dividió la información por eventos: el tema de alias Fito, el tráfico de tierras, la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, el caso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el caso de Noé Salcedo y el caso del Banco del Pacífico. Así elaboró un diagrama de la estructura del grupo de delincuencia organizada que se está juzgando en este caso y estableció que la cabeza estaba Muentes, seguido por Fabiola Gallardo, expresidenta de la corte provincial, Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, y el exjuez Johan Marfetán.

Luego definió la participación de otros implicados en cada uno de los eventos. Por ejemplo, Saúl Mero y el expresidente de la Corte Provincial, Hugo González en el evento Presidencia; el entonces juez Henry Taylor y el funcionario Rubén Díaz en el evento Fito; Andrés Chávez, la abogada Ruth Catalina Solano y los coroneles Freddy Játiva y Xavier Riofrío en el evento Cuerpo de Ingenieros del Ejército; Tatiana Villafuerte, la jueza Silvio Orozco y otros en el caso Banco del Pacífico; y Fausto Alarcón y la jueza Andrea Patiño en el caso tráfico de tierras. Relacionó, por ejemplo, los registros migratorios de Marfetán, Gallardo y de Muentes y de su familia hacia Cartagena con el testimonio de Salazar. Ella contó que los jueces fueron invitados al matrimonio de la hija del entonces asambleísta y el capitán Gañay lo contrastó también con el registro de ese evento en una página web. Todo coincidió en las mismas fechas.

Detalles adicionales sobre registros y acusados



También se remitió al informe del sistema Control IQ sobre los ingresos y salidas a Mocolí y señaló que constaban en las fechas del rango de investigación (octubre de 2022 y 2024) 108 ingresos de Marfetán en seis vehículos, 10 ingresos de Mercedes Villarreal en dos vehículos, 34 ingresos de Fabiola Gallardo en cuatro vehículos (uno a su nombre, otro a nombre de Enriqueta Ramia y otro a nombre de Tatiana Villafuerte); además de cuatro ingresos de Hugo González, uno de Saúl Mero, 100 ingresos de Tatiana Villafuerte, etc.

Audiencia de juicio por el caso Purga continuará el fin de semana Leer más

Durante las preguntas de las defensas técnicas de los acusados, el abogado de Muentes cuestionó sobre la fecha en la que recibió la materialización de los contenidos del celular de Salazar. También preguntó sobre un viaje a Manta en el que se realizó un evento para jueces en diciembre de 2023, en la misma época en la que se debía realizar una audiencia para resolver si alias Fito volvía o no a La Roca. Se refería a un chat entre Salazar y Marfetán en el que el entonces juez le recomendaba no viajar y dejar a Gallardo sola en eso, porque lo consideraba muy riesgoso. Allí ambos se referían al 'amigo' y Salazar decía que le consultaría si la autorizaba a viajar o no. Chimbo preguntó si es que en el material que revisó el testigo encontró algún mensaje o llamada en el que la exrelacionista pública conversó con Muentes sobre ese tema en esos días y la respuesta fue no.

También le preguntó si es que en los chats existe algún mensaje o audio en el que Muentes le pida a Salazar que hable con alguno de los jueces sobre los procesos relacionados con el Banco del Pacífico y también dijo que no. En el turno del equipo de Marfetán, los abogados pidieron al testigo señalar una parte del testimonio de su defendido en el que mencione sobre si conocía o no a Muentes y la razón de sus ingresos constantes a la isla de Mocolí. El capitán leyó un fragmento que hacía alusión a que su hijo coincidió en el kinder con el nieto de Muentes y solía ir hasta la urbanización para recoger al niño de sus actividades extracurriculares. A las 16:53 este testimonio continúa, con las preguntas de la defensa técnica de Gallardo. La audiencia continuará en los próximos días, incluyendo el fin de semana y al finalizar la lista de testigos y peritos de la Fiscalía será el turno de los representantes de Procuraduría General del Estado, Consejo de la Judicatura y Banco del Pacífico, como parte acusadora. Después continuarán las defensas de los 13 procesados.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ