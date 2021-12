"Yo no maté a Naomi, yo no soy un asesino, no soy un femicida, yo soy inocente. Lastimosamente las redes sociales, los medios de comunicación y ciertos comunicadores sociales, ha hecho un juicio paralelo a tal que se ha obtenido sentencia condenatoria en mi contra", con estas palabras comenzó la intervención de Juan Carlos Izquierdo, expareja de la modelo manabita Naomi Arcentales, cuya muerte es aún investigada por las autoridades.

Caso Naomi Arcentales: La orden de detención de Juan Carlos Izquierdo fue irregular, según Policía Leer más

El funcionario judicial, quien se encuentra suspendido de su cargo como fiscal agregó que se ha cometido un linchamiento mediático en su contra y que por tal razón no ha podido pasar luto por la pérdida irreparable de su novia.

"Naomi no solo fue mi novia, ella compartió momentos con mi familia, la cual le brindo lo que ella no pudo obtener en su niñez, su infancia o su mayoría de edad. Mi aspiración era que ella estudie y pueda ser abogada de los Tribunales de la República del Ecuador. Todo lo expresado es una falacia con pretensiones de indoles económica", sostuvo Izquierdo.

Añadió que desde que vio a Naomi en su habitación muerta, llamó a la Fiscalía y a la Policía para que continúe con los procedimientos de rigor y que no había elementos que haga que se proceda a su detención.

Se ratificaría un aparente suicidio de Naomi Arcentales, según abogado de Izquierdo Leer más

Antes de su intervención, el abogado Julio César Cueva, defensor del fiscal manabita expresó su malestar por el accionar de la Policía y dijo que no cree en el supuesto hackeo de clave de la institución. "No está bien que la Policía no sepa que le han hackeado el sistema. Su ilegal detención no tiene nada que ver con el proceso de investigación", sostuvo el defensor.