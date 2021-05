En el caso por la muerte de Lisbeth Baquerizo, hoy concluye la instrucción fiscal

A las 23:59 de este 7 de mayo de 2021 termina la instrucción fiscal por el asesinato de la guayaquileña Lisbeth Tatiana Baquerizo Muñoz y comienza la etapa de investigación para la audiencia de vinculación y preparación de juicio.

Hoy también se iba a receptar el testimonio anticipado Richard Anzoátegui, maquillador de una funeraria, acusado de fraude procesal, en el caso de Lisbeth. Sin embargo, fue suspendida porque su abogado no se presentó; él fue detenido el pasado 17 de febrero.

El miércoles Fiscalía y Policía realizaron un peritaje en el inmueble donde fue asesinada la chica.

Baquerizo, de 30 años, fue asesinada el pasado 21 de diciembre en su domicilio en la urbanización Puerto Azul, en la vía a la Costa. Al principio sus progenitores pensaron que su muerte se debió a un accidente casero, al rodar por las escaleras de la vivienda donde residía desde hace seis meses.

Principal sospechoso

El presunto responsable de su asesinato es su esposo Luis Hermida Núñez.

Yoli Pinillos, la fiscal a cargo de la investigación, explicó que la instrucción fiscal ha durado 120 días y que la investigación en contra de Hermida continúa.

"Por la naturaleza del delito no se puede dar a conocer los avances de la investigación", sostuvo la funcionaria.

El abogado de la familia de Lisbeth, Silvio Enríquez, explicó que por el delito de femicidio están procesados Luis Hermida, Marlon Eras Martínez y Richard Anzoátegui, quién también es procesado por fraude procesal. "Pero ya hay un pedido de vinculación para los padres de Luis Hermida y los hermanos".

Marlon Eras es el médico que presuntamente firmó el acta de defunción donde constaba que el deceso de Lisbeth se habría producido por causas naturales.

La mamá de Lisbeth, Katty Muñoz, manifestó: "Han transcurrido casi cinco del asesinato de mi hija y aún no asimilo que ya no está con nosotros. Este año será un Día de la Madre triste me hace falta mi niña, ella era la luz de mis ojos", expresó con tristeza la señora al salir de Fiscalía.