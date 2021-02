Caso Lisbeth Baquerizo: Detenido maquillador de funeraria procesado por muerte de la joven

La mañana de este miércoles 17 de febrero fue detenido Richard Anzoátegui, maquillador de cadáveres de una funeraria y quién es investigado por el delito de fraude procesal, por su presunta participación en el encubrimiento del asesinato de Listbeth Baquerizo Muñoz.

El funerario fue capturado, mientras se presentaba en el despacho del fiscal Luis Machado, (ubicado en la Fiscalía de la Merced, centro de Guayaquil) encargado de investigar el presunto femicidio de la guayaquileña, de 30 años.

El crimen de Baquerizo ocurrió el pasado 21 de diciembre. La joven fue hallada sin vida junto a las escaleras de su domicilio ubicado en la urbanización Puerto Azul, en la vía a la costa. Al principio trataron hacer creer que su muerte se debió a un accidente y que presuntamente había rodado por las escaleras de la vivienda donde residía desde hace seis meses con su esposa Luis Hermida Núñez.

Sin embargo, cuando el cuerpo fue retirado de la funeraria donde era velado y llevado al Laboratorio de Criminalística para la autopsia, esta evidenció que la chica falleció por un traumatismo craneoencefálico, a consecuencia de los golpes que recibió en la cabeza con un objeto contuso cortante. Pero el informe médico reveló algo aún más descabellado, las herida que Lisbeth tenía en la cabeza estaban cubiertas con pegamento.

Los padres de la chica asentaron la denuncia en la Fiscalía del Guayas por el delito de femicidio. El pasado 29 de diciembre se giró una boleta de detención en contra del esposo de Lisbeth, mas Hermida había salido del país ese mismo día, horas antes de que se ordene su detención.

El pasado 13 de enero un juez de garantías penales emitió una orden detención con fines investigativos en contra de los padres del sospechoso de femicidio, un hermano y del maquillador de la funeraria, hoy detenido.

El 11 de febrero se realizó la audiencia de vinculación en contra de Luis Hermida, Anzoátegui y Ronald Pazmiño, motorizado que trabajaba para la familia Hermida Núñez y quien según la información recabada por la Fiscalía, movilizó al esposo de Listbeth hasta su domicilio el día de su asesinato. Los tres fueron procesados por el delito de femicidio, a Hermida como autor y a los otros dos como cómplices. En la audiencia el juez le dictó medidas cautelares y prohibición de salida del país para Anzoátegui.

Sin embargo, sobre el maquillador también pesaba una boleta de captura con fines investigativos por fraude procesal, delito por el cual también son requeridos los padres de Luis Hermida y por el cual fue detenido la mañana de hoy, reveló una fuente de la Fiscalía a este Diario.

Tras conocer sobre la detención de uno de los procesados por la muerte de su hija, la progenitora de la joven, Katty Muñoz manifestó a EXPRESO que siente un ligero alivio con esta detención, pero que espera que todos los involucrados en la muerte de Lisbeth sean detenidos.

"Al parecer van a cambiar al fiscal que debe investigar la muerte de mi hija, eso nos han informado hoy. Sólo pido celeridad en la investigación y que la muerte de mi niña no quede en la impunidad, no me cansaré de pedir justicia", expresó la dolida madre.