La noche que desapareció María Belén Bernal, una cadete escuchó gritos y ruidos extraños que provenían del dormitorio 34, de la Escuela Superior de la Policía.

Contó que oyó a Bernal pidiendo ayuda. “Ella gritaba auxilio, me matan”. La Fiscalía confirmó el viernes 16 de septiembre la detención “con fines investigativos” de la cadete Joselyn Brigitte S.

El objetivo es conocer más detalles sobre lo que ocurrió la noche del domingo 11 de septiembre. La madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, ha indicado que hubo una fiesta, que se encontraron botellas de cervezas y que más de un policía pudo escuchar la pelea entre su hija y su esposo, Germán Cáceres, quien desde el 2021 era un instructor.

La Policía informó que 10 uniformados están siendo investigados por Asuntos Internos. Los jefes de control, oficiales a cargo de la guardianía y el director de la escuela superior, Francisco Zumárraga Aguinaga, podrían ser sancionados. De momento, el director ha sido separado de su cargo.

“No es que se ha producido del lado de la Policía un acto de omisión, se ha pretendido encubrir o se impidió que el policía Cáceres sea detenido”, dijo Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, quien ha salido a rescatar la imagen de la Policía.

Que la abogada haya desaparecido dentro de un recinto policial, que el primer sospechoso sea su esposo, un oficial, y que las diligencias investigativas sean practicadas por policías no es motivo de preocupación para Ordóñez. “El jueves (15 de septiembre) a las 21 horas recién llega la orden de detención”, sostuvo Ordóñez y achacó a la Fiscalía el no haber formulado cargos contra el teniente Cáceres en las primeras ocho horas en las que estuvo detenido para investigaciones. “Lamentablemente, el fiscal consideró que no tenía suficientes elementos de convicción y no presentó cargos”, agregó.

Lejos de los intercambios de opiniones, réplicas y contrarréplicas entre las instituciones del Estado, en la familia de Bernal hay dolor e incertidumbre.

No pierden la esperanza de hallarla con vida, aunque se hallaron manchas rojas en la habitación 34, junto con su celular, una sandalia y la cartera.

La cadete que escuchó los gritos de Bernal dijo que después de 10 minutos todo fue calma. Escuchó salir al esposo de la abogada del cuarto y “arrastraba algo”. “Daba dos pasos y se escuchaba que algo golpeaba las gradas”.

¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué estaba una mujer en el edificio para los instructores cuando ellas tienen otro pabellón? Los agentes esperan despejar más dudas a través del cotejamiento de la información proporcionada con las imágenes de las cámaras de video y con los resultados de la prueba de luminol, que sirve para establecer la presencia de restos orgánicos como sangre o cabellos en diferentes áreas del recinto policial.

Desde la Policía y la Fiscalía se ha prometido una investigación técnica y transparente. Desde la familia, el único clamor es que regrese con vida. Sin embargo, el protocolo que se emplea para la búsqueda de la víctima es el uso de canes adiestrados en restos humanos. También hay agentes encargados de la localización de personas desaparecidas.

Más de 100 personas participaron del segundo día de búsqueda, entre estas se encuentran la familia de Bernal y amigos. Por ahora, ellos se han centrado en peinar la zona alrededor de la Escuela Superior, que está rodeada de quebradas y colinas. Usan palos para escudriñar entre los matorrales. Pero no hay pistas.

Una relación "tranquila"

Elizabeth Otavalo contó que la relación de su hija con el policía nunca mostró alertas de violencia. “Ella era una persona que lo amaba, tanto lo amaba que hasta lo mimaba como un niño. Ella era una profesional exitosa y ella le daba los lujos a él”. En las redes sociales, la pareja se mostraba amorosa. Sin embargo, una de las líneas de investigación gira en torno a una posible discusión motivada por la presunta infidelidad del esposo. Él en su versión, calificada como contradictoria por la Fiscalía, dijo que la pelea fue porque no respondió 12 llamadas de su esposa.