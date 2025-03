Caso Ligados: Verduga buscó a Luisa González para una reunión secreta

Era 11 de julio de 2024. Augusto Verduga, consejero de Participación Ciudadana (CPCCS), le escribe a Luisa González, entonces precandidata de la Revolución Ciudadana. Pregunta sobre su tiempo y si puede darle espacio para que puedan encontrarse y hablar.

La política responde dos días más tarde. Comenta que perdió su número, que ya lo va a registrar. Unas charlas después, la reunión queda para el 17 de julio de 2024, en el Bankers Club, en el Malecón de Guayaquil. Los detalles, Verduga los coordina con Guido Andrés Mendoza, que hace de asistente de la candidata a la Presidencia.

En medio de la organización, Verduga se percata de un problema: es consejero ciudadano y tiene prohibido seguir una agenda partidista. Justamente todo lo contrario de las coordinaciones que mantenía todos los días, por ejemplo, con Andrés Arauz, con el fin de acaparar poder, repartirse los cargos públicos o, como Arauz dijo: "agarrar lo que hay".

El rol de Verguda, según la Constitución de la República, es promover la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, luchar contra la corrupción y fomentar la transparencia y la ética.

"Amiga, me comenta Guido Andrés que (la reunión) sería en el Bankers. Compa, yo por mi condición de consejero no debería toparme con otras autoridades del movimiento. No sé si de pronto nos podemos ver en otro lugar; es para evitar sanciones electorales, espero que puedas comprender", escribió. Finalmente,la cita, según los chats se dio en un estudio jurídico de Guayaquil, en el edificio Torre Azul, piso 11.

Un consejero al servicio de partido

La razón de la reunión no quedó registrada en estos mensajes de WhatsApp que hoy forman parte de los elementos de convicción que la Fiscalía ha usado para presentar cargos por asociación ilícita en contra de Verduga; los consejeros de la Liga Azul, Eduardo Franco Loor y Yadira Saltos, y la actual consejera Nicole Bonifaz.

Otros mensajes entre los investigados y otros actores políticos como Rafael Correa se hacían por plataformas de encriptación como Wire o Signal y en las que usaban seudónimos. Verduga, según la Fiscalía, se hacía llamar Mónikca Ertl, en admiración a la guerrillera alemana-boliviana, que se hizo famosa por asesinar a un oficial de inteligencia boliviano y "vengar" al Che Guevara.

