Caso Ligados: La detención de Jorge Glas trajo pánico en un chat grupal, ¿por qué?

Era abril de 2024. El expresidente Rafael Correa se escandalizaba en los medios de comunicación extranjeros sobre la detención del Jorge Glas en la incursión violenta a la Embajada de México, en Quito.

“(Daniel Noboa) secuestra a un asilado, en una delegación extrajera. ¡Eso es Casus belli! Si México fuera vecino nuestro, otra sería la situación”, decía el expresidente prófugo, sin detallar las dos condenas de Glas por cohecho y asociación ilícita, en los casos Odebrecht y Sobornos.

A puerta cerrada, la preocupación era otra: borrar los mensajes que se habían enviado. Así se evidencia en un chat del 13 de abril de 2014, de la aplicación Wire.

El usuario Ají con Mote le escribe al consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, quien en esa red se hacía llamar Mónica Ertl. Le cuenta que las autoridades se llevaron dos teléfonos de Glas y una laptop. Y pregunta. "¿Tuvieron cuidado con sus conversaciones?".

Mónica Ertl responde "Buen día, Presidente. Días antes del secuestro de Jorge yo reseteé mi celular. Mis conversaciones fueron por Signal y por Wire. Me dijo Sonia que Jorge sí tiene la buena costumbre de borrar sus chats. De todas formas me quedo preocupado".

Augusto Verduga y su plan en el concurso para el Defensor Público General

¿Cuál era la preocupación de Augusto Verduga? Más allá de que él era un consejero de participación, que en teoría no respondía a un movimiento político, él mismo se encargó de explicar. Dijo que sus chats con Glas fueron sobre el concurso para el Consejo de la Judicatura “apoyo a Butiñá”. y Agregó: “Concurso del Defensor Público. Yo le decía que me iba a encargar de redactar esa impugnación ciudadana contra Frías y que me iba a apoyar en algún amigo de Santiago Díaz para que la presente”.

El revuelo por el contenido de los teléfonos de Glas también se evidencia en el chat grupal denominado Rutinas Crossfit, también por la aplicación Wire. Ahí, el usuario Salprieta2 dice: “Compañeros, eliminen las conversaciones por este medio con Jorge”. Minerva, que para la Fiscalía es la consejera Yadira Saltos, pregunta si Glas puede enviar las que envió y al final indica que eliminó, aunque “se inventan todo, aún cuando no es delito”.

Estas conversaciones han sido periciadas y obtenidas con una orden judicial. Forman parte del expediente del caso Ligados, una investigación por un posible asociación ilícita, que según el fiscal Wilson Toainga, tenía como fin obstruir la justicia y el tráfico de influencias. Verduga, Saltos y Eduardo Franco Loor y la consejera Nicol Bonifaz son investigados.

Hasta la publicación de esta nota, Verduga no se ha pronunciado sobre la veracidad de sus chats o sobre el contenido de estos.

