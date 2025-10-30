Caso Ligados: declaran improcedente recurso de apelación presentado por Esther Cuesta

Tribunal resolvió que el recurso de la exasambleísta carecía de validez legal dentro del proceso

Con la presencia del fiscal general del Estado, Leonardo Alarcón, se reinstaló la audiencia de apelación a la prisión preventiva solicitada por Esther Cuesta.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolvió este jueves 30 de octubre que el recurso de apelación presentado por la exasambleísta Esther Cuesta, dentro del denominado caso Ligados, fue “ilegalmente concedido e indebidamente interpuesto”, por lo que declaró que no tiene competencia para emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de la procesada.

Audiencia suspendida y reinstalada

La diligencia había sido suspendida la tarde del 29 de octubre luego de que el Tribunal se retirara a deliberar. En esa jornada, la defensa de Cuesta buscaba revocar la orden de prisión preventiva dictada por la jueza Daniella Camacho, tras el presunto incumplimiento de la medida de presentación periódica ante la autoridad judicial.

La exlegisladora, quien reside fuera del país, enfrenta una investigación por el presunto delito de asociación ilícita.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoLigados: el Tribunal considera que el recurso ha sido ilegalmente concedido e indebidamente interpuesto por la procesada Esther C., por lo que no tiene competencia para emitir un pronunciamiento. pic.twitter.com/YArRDufvwl — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 30, 2025

Antecedentes del caso Ligados

El caso Ligados indaga una supuesta red de influencia política vinculada al correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), especialmente en la designación de autoridades de control, como la del superintendente de Bancos.

Esther Cuesta ocupó momentáneamente la presidencia de la Asamblea Nacional durante la campaña de primera vuelta de las elecciones de 2025. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

La Fiscalía sostiene que existen elementos que relacionan a Cuesta con este entramado, mientras que la exasambleísta ha calificado el proceso como una persecución política.

La orden de prisión preventiva contra Cuesta se mantiene vigente, mientras continúa en trámite la difusión roja de Interpol para su localización y captura.

